Настя Рыбка: «Самый крутой в жизни облом» 

1/11 «Вчера произошел мой самый крутой в жизни облом. Из «списка Лесли» – из ВСЕХ (!) мужчин мира (составляется на тренинге Охотниц, это список будущих жертв) Дуров был для меня на первом месте. Я с ним хотела встретиться даже больше, чем с Путиным. И вот вчера Дуров САМ написал мне в инсту, я прыгала от счастья!» – написала она в своем Instagram Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

2/11 Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров Фото: instagram.com/durov

3/11 По ее словам, и Олег Дерипаска, и Алексей Навальный в жизни оказались «круче», чем «спозиционированы в СМИ» Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

4/11 — Он задрот конченный. Человек создал "ВКонтакте", он бомбический должен быть. Он к миру должен офигенно относиться. Чувак ходит в капюшоне, всего боится, с охранником. Ни с кем лишний раз не разговаривает, боится, что его будут снимать, — заявила Рыбка Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

5/11 Ранее автор «пособия по соблазнению миллиардеров» Настя Рыбка назначила встречу президенту Владимиру Путину, чтобы поделиться с ним информацией, которая «могла быть интересна некоторым людям» в России Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

6/11 В ночь на пятницу Рыбка заявила, что может написать заявление о групповом изнасиловании. Также девушка пообещала не делать этого, если на ней женится миллиардер Олег Дерипаска и спасет ее честь и достоинство Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

7/11 Кроме того она поблагодарила Навального за публикацию «Секс-охотница разоблачает взяточника», выложенную накануне на его сайте Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

8/11 Спустя несколько часов Рыбка заявила, что ее угрозы на самом деле были фейком и «троллингом тупых баб» Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

9/11 Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

10/11 Фото: instagram.com/nastya_rybka.r