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Настя Рыбка: «Самый крутой в жизни облом»
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Настя Рыбка: «Самый крутой в жизни облом» 

Рамблер 2 часа назад
На днях эскорт-модель Настя Рыбка рассказала о встрече с основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым, однако раскритиковала его за поведение на людях и назвала его «разочарованием всей ее жизни».
1/11  «Вчера произошел мой самый крутой в жизни облом. Из «списка Лесли» – из ВСЕХ (!) мужчин мира (составляется на тренинге Охотниц, это список будущих жертв) Дуров был для меня на первом месте. Я с ним хотела встретиться даже больше, чем с Путиным. И вот вчера Дуров САМ написал мне в инсту, я прыгала от счастья!» – написала она в своем Instagram
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2/11  Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров
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3/11  По ее словам, и Олег Дерипаска, и Алексей Навальный в жизни оказались «круче», чем «спозиционированы в СМИ»
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4/11  — Он задрот конченный. Человек создал "ВКонтакте", он бомбический должен быть. Он к миру должен офигенно относиться. Чувак ходит в капюшоне, всего боится, с охранником. Ни с кем лишний раз не разговаривает, боится, что его будут снимать, — заявила Рыбка
Фото:
5/11  Ранее автор «пособия по соблазнению миллиардеров» Настя Рыбка назначила встречу президенту Владимиру Путину, чтобы поделиться с ним информацией, которая «могла быть интересна некоторым людям» в России
Фото:
6/11  В ночь на пятницу Рыбка заявила, что может написать заявление о групповом изнасиловании. Также девушка пообещала не делать этого, если на ней женится миллиардер Олег Дерипаска и спасет ее честь и достоинство
Фото:
7/11  Кроме того она поблагодарила Навального за публикацию «Секс-охотница разоблачает взяточника», выложенную накануне на его сайте
Фото:
8/11  Спустя несколько часов Рыбка заявила, что ее угрозы на самом деле были фейком и «троллингом тупых баб»
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Эскорт, обвинения миллиардера в групповом изнасиловании, угроза судом — модель по прозвищу Настя Рыбка в последние дни стала главной героиней российских новостей.
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