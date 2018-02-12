Волочкову затравили за танцы во время траура

Волочкова оскандалилась во время траура

Балерину Анастасию Волочкову раскритиковали за танцы в день катастрофы самолета Ан-148.

Накануне Волочкова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео. На кадрах бывшая прима Большого театра танцует на крыльце загородного дома.

«А у вас бывает состояние души, когда хочется танцевать и дурачиться просто от счастья?» — спросила она своих подписчиков.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 11, 2018 в 5:17 PST

Между тем многие пользователи социальной сети не поняли оптимизма балерины.

«Самолет разбился, а она пляшет», — удивился один из них.

Еще один выразил то же мнение и сообщил, что ему «стыдно» за Волочкову. Тем временем другим пользователям не понравился сам танец.

«Зачем вообще показывать на всеобщее видение, как ты пляшешь подшофе?» — спросил один из них.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 11, 2018 в 8:55 PST Позже Волочкова опубликовала пост с соболезнованиями родственникам погибших в авиакатастрофе.

Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, упал в Раменском районе Московской области 11 февраля через несколько минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, и шестеро членов экипажа.