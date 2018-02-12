Спортсмен сломал челюсть DJ Smash за отказ в селфи

В одном из ночных клубов Перми мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев напал на музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана). Об этом сообщает Вести.Ru со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника издания, конфликт начался, когда приятель спортсмена попросил диджея о совместном фото, но получил отказ. Он якобы оттащил музыканта от барной стойки, но упал (по данным Вести.Ru, знакомый Телепнева был нетрезв). В итоге Телепнев ударил DJ Smash в висок и сбил его с ног, утверждает издание.

По словам музыканта, после этого его начали бить ногами. В травмпункте у него зафиксировали побои и диагностировали открытый перелом челюсти.

По факту случившегося возбудили дело (по какой статье, не уточняется). Диджей заявил, что все сотрудники клуба готовы написать заявления о случившемся.

Сам Телепнев написал на своей странице в Facebook, что информация о его нападении на диджея — «вранье». Телепнев подтвердил, что встретил музыканта в клубе. Он добавил, что «очень хорошо» относится к DJ Smash и «его творчеству».