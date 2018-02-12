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Спортсмен сломал челюсть DJ Smash за отказ в селфи
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Спортсмен сломал челюсть DJ Smash за отказ в селфи 

Рамблер 3 часа назад
В одном из ночных клубов Перми мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев напал на музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана). Об этом сообщает Вести.Ru со ссылкой на неназванный источник.
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По словам собеседника издания, конфликт начался, когда приятель спортсмена попросил диджея о совместном фото, но получил отказ. Он якобы оттащил музыканта от барной стойки, но упал (по данным Вести.Ru, знакомый Телепнева был нетрезв). В итоге Телепнев ударил DJ Smash в висок и сбил его с ног, утверждает издание.
По словам музыканта, после этого его начали бить ногами. В травмпункте у него зафиксировали побои и диагностировали открытый перелом челюсти.
По факту случившегося возбудили дело (по какой статье, не уточняется). Диджей заявил, что все сотрудники клуба готовы написать заявления о случившемся.
Сам Телепнев написал на своей странице в Facebook, что информация о его нападении на диджея — «вранье». Телепнев подтвердил, что встретил музыканта в клубе. Он добавил, что «очень хорошо» относится к DJ Smash и «его творчеству».
«Сделал пару селфи, сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация», — возмутился Телепнев.
 Ещё 24 источника 
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