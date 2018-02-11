Рыбка о встрече с Дуровым: «Паша, найми коуча!»

Настя Рыбка назвала Павла Дурова разочарованием всей ее жизни

«Вчера произошел мой самый крутой в жизни облом. Из «списка Лесли» — из ВСЕХ (!) мужчин мира (составляется на тренинге Охотниц, это список будущих жертв) Дуров был для меня на 1 месте. Я с ним хотела встретиться даже больше, чем с Путиным. И вот вчера Дуров САМ написал мне в инсту, я прыгала от счастья!» — написала она в своем Instagram. Эскорт-модель и блогер Настя Рыбка рассказала о встрече с основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым , однако раскритиковала его за поведение на людях и назвала его «разочарованием всей ее жизни».

«Но с Дуровым — это было разочарование всей моей жизни!» — заявила Рыбка. По ее словам, и Олег Дерипаска , и Алексей Навальный в жизни оказались «круче», чем «спозиционированы в СМИ».

Она раскритиковала его за поведение на людях, посоветовав ему нанять тренера или коуча. По ее мнению, Дуров всех боится и из-за этого очень напряжен.

Ранее автор «пособия по соблазнению миллиардеров» Настя Рыбка назначила встречу президенту Владимиру Путину, чтобы поделиться с ним информацией, которая «могла быть интересна некоторым людям» в России.

В ночь на пятницу Рыбка заявила, что может написать заявление о групповом изнасиловании. Также девушка пообещала не делать этого, если на ней женится миллиардер Олег Дерипаска и спасет ее честь и достоинство. Также она поблагодарила Навального за публикацию «Секс-охотница разоблачает взяточника», выложенную накануне на его сайте.

Спустя несколько часов Рыбка заявила, что ее угрозы на самом деле были фейком и «троллингом тупых баб».