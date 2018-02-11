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Рыбка о встрече с Дуровым: «Паша, найми коуча!»
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Настя Рыбка назвала Павла Дурова разочарованием всей ее жизни 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Эскорт-модель и блогер Настя Рыбка рассказала о встрече с основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым, однако раскритиковала его за поведение на людях и назвала его «разочарованием всей ее жизни».
«Вчера произошел мой самый крутой в жизни облом. Из «списка Лесли» — из ВСЕХ (!) мужчин мира (составляется на тренинге Охотниц, это список будущих жертв) Дуров был для меня на 1 месте. Я с ним хотела встретиться даже больше, чем с Путиным. И вот вчера Дуров САМ написал мне в инсту, я прыгала от счастья!» — написала она в своем Instagram.
По ее словам, и Олег Дерипаска, и Алексей Навальный в жизни оказались «круче», чем «спозиционированы в СМИ».
«Но с Дуровым — это было разочарование всей моей жизни!» — заявила Рыбка.
Она раскритиковала его за поведение на людях, посоветовав ему нанять тренера или коуча. По ее мнению, Дуров всех боится и из-за этого очень напряжен.
>> Рыбка объяснила «лайтовый троллинг»
Ранее автор «пособия по соблазнению миллиардеров» Настя Рыбка назначила встречу президенту Владимиру Путину, чтобы поделиться с ним информацией, которая «могла быть интересна некоторым людям» в России.
В ночь на пятницу Рыбка заявила, что может написать заявление о групповом изнасиловании. Также девушка пообещала не делать этого, если на ней женится миллиардер Олег Дерипаска и спасет ее честь и достоинство. Также она поблагодарила Навального за публикацию «Секс-охотница разоблачает взяточника», выложенную накануне на его сайте.
Спустя несколько часов Рыбка заявила, что ее угрозы на самом деле были фейком и «троллингом тупых баб».
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