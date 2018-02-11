Ещё
Собчак вспомнила о мечте стать проституткой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ксения Собчак вспомнила о мечте стать проституткой 

Дни.ру 1 час назад
Ксения Собчак приняла участие в программе "Однажды…" с Сергеем Майоровым на НТВ. В ней она рассказала о своих непростых отношениях с матерью Людмилой Нарусовой.
Ксении Собчак было всего 11 лет, когда ее отец стал мэром Ленинграда. А спустя год она сама стала главной героиней большого журналистского материала, который стал огромным ударом и для будущей ведущей, и для всей ее семьи.
"Вышла огромная статья со мной на обложке и заголовком: "Ксения Собчак: "Я мечтаю стать проституткой". Мне было 12 лет", — вспомнила ведущая. "Я попыталась сбежать из дома. Около недели провела в истериках, не хотела ходить в школу. Запиралась в комнате, мне было очень стыдно и казалось, что я в чем-то виновата", — добавила она. Это обострило ее отношения с матерью, которые и до этого оставляли желать лучшего.
"У меня была очень строгая мама. Мое детство было посвящено борьбе с мамой", — рассказала Ксения Собчак. "Папа называл меня "Моя домашняя Чечня". Я всеми силами отстаивала свое право на личное пространство, чтобы никто не читал мои дневники", — подчеркнула она.
Сложные отношения Ксении Собчак с Татьяной Нарусовой с возрастом проще не стали, призналась она. "Мама очень любит покритиковать меня при муже, любит что-то прокомментировать", — с сожалением заметила ведущая. Она считает, что становится постоянным объектом для критики из-за того, что ее мать всегда хотела видеть свою дочь самой лучшей. "Но это имеет другую сторону. Я никогда не слышала слов похвалы, которые хотела бы слышать", — призналась Ксения Собчак.
Вычеркивать прошлое из своей жизни Ксения Собчак не собирается. "Я сегодня нравлюсь себе больше, чем десять лет назад. Но это не значит, что светской львицы 15-летней давности не должно было быть. Это был период взросления, опыта, это тоже была я. И, мне кажется, неправильно от этого отказываться", — уверена она.
Дни.ру: последние новости
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2 Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз Постаревшая Кристина Орбакайте стала копией Маши Распутиной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МиГ-25 потягались с израильскими истребителями125
Уникальное фото Ту-95МС взорвало Сеть36
В Думе высказались об отказе Киева воевать за Крым19
Рыбка объяснила «лайтовый троллинг»21
Раскаленные утюги «люберов»1
Видео
01:12
Отец Захаровой рассказал о «блате» дочери
Общество Статьи
01:19
В Думе высказались об отказе Киева воевать за Крым
Политика
00:06
Порошенко похвастался испытаниями ЗРК «Печора»
Оружие Армия
01:34
По улицам города на Урале бегает дикая рысь
Общество
01:17
Старт «Союза» отменили в последний момент
Наука и техника
01:00
Собчак вспомнила о мечте стать проституткой
Шоу-бизнес
01:01
Реакция Маска на запуск Falcon Heavy попала на видео
Технологии Наука и техника
00:53
Уникальное фото Ту-95МС взорвало Сеть
Оружие Армия
00:38
Названы условия продажи С-400 в США
Армия Оружие
03:56
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение