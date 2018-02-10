Бузова добилась своего: ее принял шоу-бизнес

«Все, что ты делаешь, у меня вызывает уважение. Твое трудолюбие, целеустремленность, абсолютная вера в то, что ты делаешь, любишь, как ты это делаешь и как ты любишь. У тебя все по-настоящему. Я не сомневаюсь, что твой путь будет долгим, красивым и ярким. Ты сможешь и добьешься, я в тебя верю и не сомневаюсь. Ну а если тебе нужна помощь и поддержка, знай, что я всегда рядом. Это очень интересно — быть рядом с сильной женщиной. Желаю тебе побольше яркого, светлого. Живи, радуйся, всегда твой Филипп Киркоров», — обратился к Бузовой Филипп Киркоров. Ольга Бузова устроила творческий вечер в эфире телешоу «Дом-2», на котором собрались близкие и друзья звезды, в том числе ее мама. Артистка получила сотни поздравлений, ее буквально завалили комплиментами. Бузова растрогалась перед камерами, вспоминая свое детство, начало своей карьеры. Но еще больше эмоций у нее вызвали видеобращения, которые были записаны специально для нее мэтрами отечественного шоу-бизнеса.

Малахов обратился к Ольге Бузовой:

"Что бы ни происходило вокруг и не говорили злопыхатели, ты сегодня номер один в сердцах российских пользователей Инстаграма и молодого поколения".

Алла Духова отметила доброту артистки и пожелала ей, чтобы улыбка не сходила с ее лица.

Ольгу Бузову долгое время не принимал отечественный шоу-бизнес. Артистку этот факт задевал, но она не подавала виду. Похоже, ситуация меняется в ее пользу. Своими усилиями ей удалось заставить коллег поменять мнение о себе.