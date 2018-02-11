Собчак высказалась о сложностях с мамой

Ксения Собчак рассказала о сложностях в общении с матерью

Ксения Собчак призналась, что ее отношения с матерью складываются не лучшим образом. Оказалось, что непростые отношения с родительницей у Ксении сложились еще в детстве, когда Ксении приходилось бороться за собственное пространство, в которое постоянно вторгалась ее мать.

Звезда рассказала, что ее мама частенько читала личные дневники девочки и постоянно критиковала, требуя от нее максимума, используя строгие и бескомпромиссные методы воспитания.

Собчак призналась, что критику в свой адрес слышит и по сей день. Мама Ксении не стесняется критиковать дочь в присутствии ее мужа. Собчак подчеркивает, что со своим сыном не собирается быть такой строгой, наоборот, постарается принимать его таким, какой он есть.