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Собчак высказалась о сложностях с мамой
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Ксения Собчак рассказала о сложностях в общении с матерью 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Фото: ТАСС
Ксения Собчак призналась, что ее отношения с матерью складываются не лучшим образом. Оказалось, что непростые отношения с родительницей у Ксении сложились еще в детстве, когда Ксении приходилось бороться за собственное пространство, в которое постоянно вторгалась ее мать.
Звезда рассказала, что ее мама частенько читала личные дневники девочки и постоянно критиковала, требуя от нее максимума, используя строгие и бескомпромиссные методы воспитания.
Собчак призналась, что критику в свой адрес слышит и по сей день. Мама Ксении не стесняется критиковать дочь в присутствии ее мужа. Собчак подчеркивает, что со своим сыном не собирается быть такой строгой, наоборот, постарается принимать его таким, какой он есть.
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