Пуговка из «Папиных дочек» показала свадебное платье

Актриса Екатерина Старшова , которая стала известной благодаря роли Пуговки в телесериале "Папины дочки", заинтриговала поклонников. Девушка выложила в Instagram фотографию в свадебном платье.

"Какое красивое платье, да?" — подписала снимок Катя (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Поклонники Старшовой принялись гадать, по какому случаю Катя облачилась в свадебный наряд. Одни предположили, что девушка готовится к выпускному, другие сочли, что Кате захотелось "хайпануть", третьи же поверили, что Пуговка готовится к походу в загс. Сошлись фанаты лишь в одном — Екатерина выглядит обворожительно.

"Оч красивое платье", "Дааа, очень красивое. Замуж выходишь?Или выпускной?", "Хайпануть решила", "Это ты красивая, а платье лишь дополняет тебя", "То чувство, когда Пуговка выходит замуж", "Платье супер ты как и маленькая красотка так и сейчас. Просто бесподобная" — написали фолловеры.

Отметим, что ранее несколько блогеров в погоне за трафиком распространили лживую информацию о том, что Катя Старшова находится в интересном положении. Актрису такие слухи шокировали. "Вы что?! Я не беременна!" — возмутилась Старшова в своем микроблоге.