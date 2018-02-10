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Пуговка из «Папиных дочек» показала свадебное платье
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Пуговка из «Папиных дочек» показала свадебное платье 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Instagram
Актриса Екатерина Старшова, которая стала известной благодаря роли Пуговки в телесериале "Папины дочки", заинтриговала поклонников. Девушка выложила в Instagram фотографию в свадебном платье.
"Какое красивое платье, да?" — подписала снимок Катя (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Какое красивое платье, да? 👗😘

Публикация от  Екатерина Старшова (@starshovakate)

Поклонники Старшовой принялись гадать, по какому случаю Катя облачилась в свадебный наряд. Одни предположили, что девушка готовится к выпускному, другие сочли, что Кате захотелось "хайпануть", третьи же поверили, что Пуговка готовится к походу в загс. Сошлись фанаты лишь в одном — Екатерина выглядит обворожительно.
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"Оч красивое платье", "Дааа, очень красивое. Замуж выходишь?Или выпускной?", "Хайпануть решила", "Это ты красивая, а платье лишь дополняет тебя", "То чувство, когда Пуговка выходит замуж", "Платье супер ты как и маленькая красотка так и сейчас. Просто бесподобная" — написали фолловеры.
Отметим, что ранее несколько блогеров в погоне за трафиком распространили лживую информацию о том, что Катя Старшова находится в интересном положении. Актрису такие слухи шокировали. "Вы что?! Я не беременна!" — возмутилась Старшова в своем микроблоге.
Как писали Dni.Ru, у Кати на первом месте — учеба. Она планирует экстерном окончить среднюю школу и уже готовится к поступлению в один из ведущих медицинских вузов страны. Кроме того, Катя занимается танцами на льду и активно выступает с детским театром фигурного катания.
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