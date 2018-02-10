Лобода рассказала о готовящейся бомбе

Светлана Лобода решила заручиться поддержкой фолловеров в Инстаграме и предложила помочь ей выбрать самую удачную песню из нового альбома.

«Друзья, у нас впереди запись нового альбома и конечно выход сингла. Я буду делиться с вами маленькими фрагментами и мы вместе выберем ту самую песню, которая станет саундтреком вашей весны 2018 года. Вчера ночью случилась первая ласточка», — написала она.

«Останемся друзьями на память в Инстаграме. И снова день за днем я наш фотоальбом листаю», — поет певица на выложенном видео, сидя в машине. Поклонники считают, что услышали супер-хит, который заполнит эфиры.

«Вот это хит, песня просто бомба, голос у вас потрясающий», «Песня бомба! Хочу, и чем быстрей тем лучше», «Жду с нетерпением, моя жизненная ситуация как раз про это…, спасибо ваши песни заполняют пустоту моей души», — написали пользователи соцсети.