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Лобода рассказала о готовящейся бомбе
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Лобода рассказала о готовящейся бомбе 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Светлана Лобода решила заручиться поддержкой фолловеров в Инстаграме и предложила помочь ей выбрать самую удачную песню из нового альбома.
«Друзья, у нас впереди запись нового альбома и конечно выход сингла. Я буду делиться с вами маленькими фрагментами и мы вместе выберем ту самую песню, которая станет саундтреком вашей весны 2018 года. Вчера ночью случилась первая ласточка», — написала она.
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«Останемся друзьями на память в Инстаграме. И снова день за днем я наш фотоальбом листаю», — поет певица на выложенном видео, сидя в машине. Поклонники считают, что услышали супер-хит, который заполнит эфиры.
«Вот это хит, песня просто бомба, голос у вас потрясающий», «Песня бомба! Хочу, и чем быстрей тем лучше», «Жду с нетерпением, моя жизненная ситуация как раз про это…, спасибо ваши песни заполняют пустоту моей души», — написали пользователи соцсети.
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