Общественность устала от Бузовой

Россияне устали от Бузовой

Поклонники «Дома-2» возмутились тем, что бенефис Ольги Бузовой в рамках телешоу растянулся на несколько дней. На тематических форумах телестройки осудили ход продюсеров, в шутку предложив показывать Бузову не два дня, а всю неделю, и не только по ТНТ, а по всем каналам.

«А давайте целую неделю на Бузову любоваться, чего 2 дня-то всего?» — пишут возмущенные зрители.

«Я согласен. Давайте по всем каналам и каждый день будем бузинную днюху справлять ага», — пишут другие.

Напомним, в честь дня рождения Ольги Бузовой телеканал ТНТ посвятил ей несколько выпуском «Дома-2», где выступили родные и друзья телеведущей и певицы.