Ещё
Общественность устала от Бузовой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне устали от Бузовой 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Поклонники «Дома-2» возмутились тем, что бенефис Ольги Бузовой в рамках телешоу растянулся на несколько дней. На тематических форумах телестройки осудили ход продюсеров, в шутку предложив показывать Бузову не два дня, а всю неделю, и не только по ТНТ, а по всем каналам.
>> Стало известно о сыне Ольги Бузовой
«А давайте целую неделю на Бузову любоваться, чего 2 дня-то всего?» — пишут возмущенные зрители.
«Я согласен. Давайте по всем каналам и каждый день будем бузинную днюху справлять ага», — пишут другие.
Напомним, в честь дня рождения Ольги Бузовой телеканал ТНТ посвятил ей несколько выпуском «Дома-2», где выступили родные и друзья телеведущей и певицы.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский спецназ ответил на претензии японцев240
Лавров рассказал, как относятся к России в мире164
Водитель нарочно переехал поскользнувшегося пешехода134
США прокомментировали разрушение российского моста214
Появились данные о гибели россиян при авиаударе США в Сирии998
Видео
00:31
«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
Шоу-бизнес
00:39
Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
Происшествия
01:45
Никто ничего не понимает: новый обвал в США
Рынки Статьи
00:33
Задержаны причастные к убийству комбата ДНР Гиви
Происшествия
00:00
Подвиг Филипова потряс американского ветерана
Армия Ближний Восток
02:24
ВВС Китая получили истребитель пятого поколения J-20
Армия Азия
05:35
Как разделили наследство Задорнова
Шоу-бизнес
02:11
Путин: политика санкций скоро надоест ее инициаторам
Политика
06:10
Американские самолеты разбомбили ракету Маска
Наука и техника
01:50
Умер Дмитрий Бузылев
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение