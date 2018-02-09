«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов

Панин объяснил неуплату штрафов

Актер Алексей Панин объяснил, почему у него накопилось более 40 тысяч рублей долгов по штрафам ГИБДД

Как передает РЕН ТВ, актер заявил, что год нигде не работал, поэтому не имел возможности оплатить штрафы.

«Я год искал свою дочь и год нигде не работал. Жил в Петербурге в машине. Мне помогали добрые люди деньгами. Разные люди, преступники, сотрудники полиции, бабушки… Сейчас я работаю. И вот теперь я буду с большим рвением и инициативой платить все штрафы этому государству!» — пообещал Панин.

Как ранее сообщали в ГИБДД, за Алексеем Паниным числятся 248 правонарушений, по 51 из них имеется задолженность на сумму более 40 тысяч рублей.