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«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
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Панин объяснил неуплату штрафов 

Рамблер 49 минут назад
Актер Алексей Панин объяснил, почему у него накопилось более 40 тысяч рублей долгов по штрафам ГИБДД.
>> Задержан актер Алексей Панин
Как передает РЕН ТВ, актер заявил, что год нигде не работал, поэтому не имел возможности оплатить штрафы.
«Я год искал свою дочь и год нигде не работал. Жил в Петербурге в машине. Мне помогали добрые люди деньгами. Разные люди, преступники, сотрудники полиции, бабушки… Сейчас я работаю. И вот теперь я буду с большим рвением и инициативой платить все штрафы этому государству!» — пообещал Панин.
Как ранее сообщали в ГИБДД, за Алексеем Паниным числятся 248 правонарушений, по 51 из них имеется задолженность на сумму более 40 тысяч рублей.
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