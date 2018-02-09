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Алексея Воробьева после инсульта ждет печальная участь
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Алексея Воробьева после инсульта ждет печальная участь 

Дни.ру 2 часа назад
Стали известны подробности взаимоотношений Алексея Воробьева с семьей. Брат музыканта и актера дал большое интервью.
Сергей рассказал, что в детстве они очень хорошо общались, вместе ходили на футбол и в музыкальную школу. Этому способствовала небольшая разница в возрасте: Алексей всего на год младше брата. Когда Воробьев-младший завоевал первую популярность, отношения оставались прекрасными.
"Первые лет пять он говорил: "Серый, мне очень в жизни повезло, я просто обязан вам всем помогать!" Поначалу так и было. Я учился в Петрозаводске, Леша отправлял мне небольшие деньги, которые меня очень выручали в студенческой жизни", — приводит слова Сергея Воробьева газета "Собеседник".
Потом отношения между братьями дали трещину: Алексей загордился и начал считать, что добился всего сам, своим трудом, поэтому не должен никому помогать. Через какое-то время Сергей и Алексей решили делать совместный проект и начали записывать песню.
"Он начал говорить, что все делает только он. Хотя каждую нотку мы согласовывали совместно", — вспоминает Сергей
Мужчина признался, что опасается за карьеру и жизнь звездного брата: по словам Воробьева-старшего, у Алексея сейчас творческий кризис. Артист хватается за разные предложения, распыляя себя. Сергей уверен: это может закончиться очень печально.
"Ведь у Леши уже был один инсульт, если случится второй, будет совсем плохо. Поэтому нужно просто сделать выбор и бить в одну точку. Если он хочет писать песни, петь и снимать для себя клипы, то надо этим и заниматься, не продюсируя другую группу, не снимая клипы для других артистов. Ведь все невозможно делать", — переживает Сергей Воробьев.
Кроме того, мужчина рассказал, что Алексей испытывает серьезные сложности с деньгами. Якобы, все, что он зарабатывает автоматически поступает на счет продюсера, у которого артист потом выпрашивает себе деньги.
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