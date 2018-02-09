«Сверхчеловек»: российская актриса рассказала о борьбе с раком

Актриса Альбина Чайкина рассказала телеканалу «Дождь» о том, как борется с раком.

По ее словам, весной 2017 года у нее воспалились лимфоузлы, но она не думала, что это рак. Однако вскоре артистка заметила, что стала быстрее уставать, но списала это на переутомление. В мае актриса обнаружила на шее шишку и «начала немного паниковать». Спустя «недели или месяцы» появилась еще одна шишка.

«Тут я испугалась. Собралась ложиться умирать уже, все», — призналась 33-летная Чайкина.

Публикация от Чайкина Альбина (@chaika13813) Окт 12, 2017 в 5:33 PDT

Актриса записалась на ультразвуковое исследование лимфоузлов, которое «заподозрило» рак. Чайкину отправили на срочную операцию по удалению части лимфоузлов, которую ей делали «практически наживую».

«Я так кричала, что хирург включил на своем телефоне Вивальди», — рассказала она.

После операции врач сказал ей, что это «скорее всего, рак», а Чайкина услышала слово «смерть». По ее словам, она 10 дней «сходила с ума, готовилась умирать». Позже диагноз, лимфома Ходжкина, был подтвержден, актриса начала искать врачей. Она выбрала 62-ю московскую городскую онкологическую больницу в Истре, где ей предложили ускоренный, двухмесячный и «очень жесткий», курс лечения.

«Я торопилась выйти в театр, на сцену», — заявила она.

Чайкина отмечает, что дала себе «установку» не лежать в больнице, а быть «активной». По ее словам, после первой процедуры химиотерапии она покинула медучреждение, а на все последующие приезжала на автомобиле, сама колола себе лекарства. Однако, рассказала актриса, «накопительная» химиотерапия заставляла ее чувствовать себя «все хуже и хуже».

«Идешь по улице — и вдруг отказывают ноги», — сообщила она.

Кроме того, были проблемы с зубами, зрением, слухом и питанием. Затем выпали волосы. Несмотря на все это Чайкина продолжала играть в фильмах и спектаклях.

«На последнем курсе химии в августе организм уже не выдержал», — поделилась она.

Публикация от Чайкина Альбина (@chaika13813) Окт 28, 2017 в 6:07 PDT

Артистка «не могла ни ходить, ни вставать, ни спать», чувствовала боль во всем теле, сильно похудела. После этого началось облучение, а игра в театре возобновилась.

«Все вокруг говорят, что я сверхчеловек», — призналась она.

А все потому, что обычно больные во время подобного лечения «не работают, не носятся», а она «бегала». Между тем после окончания основного курса лечения ее все-таки «свалило». Чайкина даже пошла к психотерапевту, так как у были панические атаки и нервные срывы.

«Хорошо, что рядом всегда кто-то был. Это самое главное при раке», — уверена она.

Актриса рассказала, что 14 февраля ей предстоит контрольная компьютерная томография, которая покажет, отступил ли рак. Чайкина «убеждена, что все хорошо», но тем не менее чувствует страх.

Альбина Чайкина снялась в трех короткометражных фильмах, а также двух сериалах — «Безмолвный свидетель 3» и «Пятая стража». Кроме того, сыграла множество ролей в хабаровском театре «Триада».