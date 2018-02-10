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Краско попадет на операционный стол
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Эрнст лично прооперирует тяжелобольного Краско 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Ивану Краско, стремительно теряющему зрение, требуется срочная операция. Однако артист признался, что опасается хирургов.
87-летнему Краско вызвался помочь уфимский офтальмолог Эрнст Мулдашев.
"Планируется, что он приедет из Уфы в Петербург. Вы даже не представляете, как мне хочется вернуть зрение", — рассказал актер "Комсомольской правде".
Операцию, которой так опасался Краско, проведет лично Эрнст Мулдашев. Артист решил доверить свои глаза только уфимскому специалисту.
Как ранее писали Dni.Ru, у Ивана Краско серьезное заболевание сетчатки — возрастная макулярная дегенерация, однако не все так безнадежно. При последнем обследовании врачи выяснили, что у звездного пациента нет глаукомы, а это значит, что за зрение можно побороться.
По словам самого актера, он практически не может передвигаться по Петербургу без посторонней помощи. Краско не видит куда можно поставить ногу, при этом не наступив на лед и не упав.
Артист признался, что видит все как в тумане: только контуры и очертания. 87-летний Краско уже давно не читает книг: его глаза теперь улавливают только 72-й шрифт. Врачи настаивали на операции, но знаменитый актер боится, что на хирургическом столе может окончательно ослепнуть.
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