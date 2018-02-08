Цымбалюк-Романовская облачилась в траур

Поклонники поддерживают несчастную пианистку. Они говорят ей, что добро всегда побеждает зло.

"Отчего вы всегда ходите в черном?", — спрашивал Медведенко Машу в чеховской "Чайке".

"Это траур по моей жизни. Я несчастна", — отвечала ему героиня пьесы.

Виталину Цымбалюк-Романовскую несчастной трудно назвать — освободилась от необходимости ухаживать за престарелым мужем и теперь может дышать полной грудью, приобрела три квартиры, стоимостью 100 миллионов рублей, стала светской персоной, которую уже 40 раз показали в эфирах разных каналов за три последние месяца. Поди, плохо. Но все равно на людях Виталина предпочитает появляться в черных траурных одеждах. На этой неделе, например, именно в таком виде она предстала на пресс-конференции, где было заявлено о желании засудить за подлую клевету Армена Джигарханяна — он ведь на каждом углу называет киевскую пианистку "воровкой", не предъявляя весомых доказательств. На то, что Цымбалюк-Романовская носит траурные наряды, обратили внимание и ее многочисленные поклонники.

"Зачем одевать черные туалеты? Виталина, радуйтесь жизни, Вы такая миленькая, молоденькая, талантливая. Только:яркие вещи, тем более, это всех врагов бесит", "Наряжайся и улыбайся! А сатана сатану изведет", "Виталина, траур вам не идет, перестаньте убиваться из-за дураков", — комментируют наряд бывшей жены Джигарханяна фанаты.

Друзья Виталины внушают ей, что добро всегда побеждает зло. Они верят, что все уголовные дела на уроженку Киева в Москве закроют и снимут с нее подписку о невыезде, которую взяли в связи с открытым уголовным делом. И говорят ей, что потеря мужа в лице Джигарханяна, его уход из семьи и дома — еще не повод для траура, уныния и печали. Жизнь продолжается, и Цымбалюк-Романовская, если не угодит на лесоповал, еще непременно будет счастлива и любима.