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Цымбалюк-Романовская облачилась в траур
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Цымбалюк-Романовская облачилась в траур 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Поклонники поддерживают несчастную пианистку. Они говорят ей, что добро всегда побеждает зло.
"Отчего вы всегда ходите в черном?", — спрашивал Медведенко Машу в чеховской "Чайке".
>> Цымбалюк-Романовская решила засудить Джигарханяна
"Это траур по моей жизни. Я несчастна", — отвечала ему героиня пьесы.
Виталину Цымбалюк-Романовскую несчастной трудно назвать — освободилась от необходимости ухаживать за престарелым мужем и теперь может дышать полной грудью, приобрела три квартиры, стоимостью 100 миллионов рублей, стала светской персоной, которую уже 40 раз показали в эфирах разных каналов за три последние месяца. Поди, плохо. Но все равно на людях Виталина предпочитает появляться в черных траурных одеждах. На этой неделе, например, именно в таком виде она предстала на пресс-конференции, где было заявлено о желании засудить за подлую клевету Армена Джигарханяна — он ведь на каждом углу называет киевскую пианистку "воровкой", не предъявляя весомых доказательств. На то, что Цымбалюк-Романовская носит траурные наряды, обратили внимание и ее многочисленные поклонники.
"Зачем одевать черные туалеты? Виталина, радуйтесь жизни, Вы такая миленькая, молоденькая, талантливая. Только:яркие вещи, тем более, это всех врагов бесит", "Наряжайся и улыбайся! А сатана сатану изведет", "Виталина, траур вам не идет, перестаньте убиваться из-за дураков", — комментируют наряд бывшей жены Джигарханяна фанаты.
Друзья Виталины внушают ей, что добро всегда побеждает зло. Они верят, что все уголовные дела на уроженку Киева в Москве закроют и снимут с нее подписку о невыезде, которую взяли в связи с открытым уголовным делом. И говорят ей, что потеря мужа в лице Джигарханяна, его уход из семьи и дома — еще не повод для траура, уныния и печали. Жизнь продолжается, и Цымбалюк-Романовская, если не угодит на лесоповал, еще непременно будет счастлива и любима.
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