Бузова удивила поклонников наличием сына

Стало известно о сыне Ольги Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram трейлер нового выпуска «Дома-2». Как следует из видео, выпуск станет ее бенефисом.

«Это будет самый семейный, очень добрый и невероятно искренний выпуск», — пообещала поклонникам Ольга.

В конце ролика ведущий выпуска Влад Кадони объявил, что в студии сейчас появится сын Ольги Бузовой. В этот момент в студии появилась подруга Бузовой Ольга Десятовская с 7-летним мальчиком, который преподнес телеведущей цветы.

Поклонники завалили Ольгу вопросами, действительно ли у нее есть сын и как же она так долго его скрывала.