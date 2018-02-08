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Бузова удивила поклонников наличием сына
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Стало известно о сыне Ольги Бузовой 

Рамблер 5 часов назад
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram трейлер нового выпуска «Дома-2». Как следует из видео, выпуск станет ее бенефисом.
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«Это будет самый семейный, очень добрый и невероятно искренний выпуск», — пообещала поклонникам Ольга.
В конце ролика ведущий выпуска Влад Кадони объявил, что в студии сейчас появится сын Ольги Бузовой. В этот момент в студии появилась подруга Бузовой Ольга Десятовская с 7-летним мальчиком, который преподнес телеведущей цветы.
Поклонники завалили Ольгу вопросами, действительно ли у нее есть сын и как же она так долго его скрывала.
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