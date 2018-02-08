Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Малахов опубликовал анонс нового выпуска передачи "Прямой эфир", посвященного так называемому гламурному полицейскому. В подписи к фото Малахов написал, что именно такой человек нужен Карине Мишулиной "для расследования ее запутанного дела".

Подписчики немедленно прицепились к этой фразе Малахова. Пользователи Сети высказали свое мнение относительно ситуации, которая на протяжении нескольких месяцев разворачивается вокруг легендарного актера Спартака Мишулина.

Тогда актер Тимур Еремеев на всю страну объявил себя сыном прославленного артиста. С ним в спор немедленно вступила дочь Мишулина Карина. В ходе разбирательств, в том числе и весьма скандального свойства, которые проистекали на глазах всей страны в ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова , выяснилось, что Тимур Еремеев действительно сын актера. Это подтвердил ДНК-текст.

Интересно, что Тимур Еремеев из программы в программу утверждал, что он не пытается претендовать на наследство отца, якобы ему нужно лишь признание. Однако Карина жестко реагировала на все слова Тимура. И даже когда ДНК-текст дал положительный результат, не успокоилась. Дошло до того, что она просто не вышла к зрителям, когда Тимура поздравляли с подтверждением его родства.