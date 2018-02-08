Ещё
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной 

Дни.ру 6 часов назад
Пользователи Сети негативно отнеслись к новому выпуску шоу Андрея Малахова, посвященного скандальным разборкам между дочерью Спартака Мишулина Карины и его внебрачного сына Тимура Еремеева. Зрители устали от шумихи и обругали ведущего, который, по их мнению, лишь разжигает ненависть в наследнице прославленного артиста.
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Малахов опубликовал анонс нового выпуска передачи "Прямой эфир", посвященного так называемому гламурному полицейскому. В подписи к фото Малахов написал, что именно такой человек нужен Карине Мишулиной "для расследования ее запутанного дела".
Подписчики немедленно прицепились к этой фразе Малахова. Пользователи Сети высказали свое мнение относительно ситуации, которая на протяжении нескольких месяцев разворачивается вокруг легендарного актера Спартака Мишулина.
Тогда актер Тимур Еремеев на всю страну объявил себя сыном прославленного артиста. С ним в спор немедленно вступила дочь Мишулина Карина. В ходе разбирательств, в том числе и весьма скандального свойства, которые проистекали на глазах всей страны в ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, выяснилось, что Тимур Еремеев действительно сын актера. Это подтвердил ДНК-текст.
Интересно, что Тимур Еремеев из программы в программу утверждал, что он не пытается претендовать на наследство отца, якобы ему нужно лишь признание. Однако Карина жестко реагировала на все слова Тимура. И даже когда ДНК-текст дал положительный результат, не успокоилась. Дошло до того, что она просто не вышла к зрителям, когда Тимура поздравляли с подтверждением его родства.
Впрочем, со временем Карина сменила гнев на милость. Однако затишье было временным, и теперь дочь Мишулина снова на тропе войны с Тимуром Еремеевым.
"Андрей, передача с Кариной -шлак. Старые древние люди защищали Спартака Мишулина. Мол, не мог! А вспомните мужа, который кисти рубил жене. Его все соседи считали очень хорошим! Пригласите Тимура на передачу. Где мнение другой стороны? Мама Карины страдает. Понятно, муж ее унизил, встречаясь с другими. Но Тимур ни при чем. Мы все видим, что Тимур — вылитый Спартак Мишулин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Да… Андрей, вы разочаровываете… Нужно быть объективным, а не поддакивать семейке Карины", "Действительно, надоело… суетливый голос Малахова стал раздрожать… стравливает приглашенных… просто бесит… думает, интрига… пора, Андрей, вам меняться… быть добрее и любить всех людей…удачи…", — высказались возмущенные зрители.
Дни.ру: последние новости
Насильник Семенов финансово поддержал безработных Шурыгиных Сын Ольги Бузовой произвел фурор Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ выступил с требованием к США437
Украина направила Германии ноту протеста133
Опубликованы доходы Собчак213
Россия испытала плазменные двигатели44
Дискриминация на ОИ, депортация россиянки за разврат и другие события дня2
Видео
00:10
В Подмосковье простились с погибшим пилотом Су-25
Ближний Восток Армия
01:23
Боевые стрельбы азербайджанских САУ DANA сняли на видео
Оружие Армия
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
04:35
Раскрыты детали убийства комбата ДНР Гиви
В мире Украина
00:29
Памфилова объяснила биографию Путина в две строки
Политика
00:34
Звезда «Дома 2» ищет суррогатную мать
Шоу-бизнес
01:36
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
Шоу-бизнес
01:00
Бузова удивила поклонников наличием сына
Шоу-бизнес
01:07
Александр Галибин сорвался с турника
Шоу-бизнес
01:15
Голый мужик парализовал движение и полицейских
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение