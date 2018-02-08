Звезда «Голоса» уехала из России после скандала

Звезда «Голоса» уехала из России из-за Градского

Алла Рид — одна из самых ярких участниц вокального суперпроекта "Голос". Внешность, голос, харизма — у нее есть все, что нужно для певицы. Именно поэтому ее наставник в программе Александр Градский и взял Аллу в свою команду, а потом и в свой театр, хотя она выбыла из проекта еще до финала.

Dni.Ru. Причем многие музыкальные критики сошлись во мнении, что "Беда" в ее исполнении вышла даже лучше, чем в оригинале. Поклонникам проекта Алла запомнилась по исполнению хита Высоцкого "Я несла свою беду". "Градский в начале сезона меня и остальных членов своей команды собрал дома. Он каждому объяснил, чего от него ждет и хочет. Мне, например, сказал, что я должна исполнить песню Высоцкого, хотя я до той поры пела только англоязычные композиции, любила джаз и соул", — рассказала Алла. Причем многие музыкальные критики сошлись во мнении, что "Беда" в ее исполнении вышла даже лучше, чем в оригинале.

"Для меня эта работа была знаковой и очень удачной Я исполняла "Беду" в Кремле и на премии "Своя колея" на Первом канале", — улыбается Рид.

А потом грянул скандал. В финале очередного сезона шоу "Голос" Градский дал исполнить "Я несла свою беду" своей подопечной Лоре Горбуновой, сделанную как кавер-версию того, что пела Рид, даже не удосужились сделать свой вариант. Получалась, по словам Аллы, "жалкая копия, полное отсутствие понимания и драматизма". Ведь Рид считает "Беду" своей, поэтому и чувствует себя обиженной.

Интересно, что именно этот шлягер особенно понравилась коренным канадцам, которые пришли на недавние концерт Аллы Рид в Оттаве, Монреале и Ванкувере — Рид вскоре после поступка Градского уехала петь в Канаду. Именно там Алла начала переговоры с представителем великой Барбры Стрейзанд — мечтает о совместном проекте.

"Для Барбры я — еврейская девочка с сильным характером, способная покорить мир, и напоминаю ей саму ее в молодости", — похвасталась Алла.