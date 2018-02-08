Стала известна сумма компенсации Шурыгиной

Насильник Шурыгиной выплатил компенсацию ее семье

В посвященном Семенову аккаунте в Instagram появился скриншот экрана мобильного телефона с изображением цифры 220 000.

В комментарии к фото Сергей Семенов написал, что заплатил за иск и ждет, когда придут документы с подтверждением, что он больше ничего не должен семье Шурыгиных.

«Надеюсь, Диана распорядится правильно этими деньгами и направит их в нужное русло. Детские дома или больные дети всегда нуждаются в помощи…», — понадеялся молодой человек.

Семенов также поблагодарил всех, кто помог собрать ему нужную сумму.