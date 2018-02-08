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Стала известна сумма компенсации Шурыгиной
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Насильник Шурыгиной выплатил компенсацию ее семье 

Рамблер 9 часов назад
Сергей Семенов, отбывший наказание за изнасилование Дианы Шурыгиной, рассказал о выплате компенсации ее семье.
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В посвященном Семенову аккаунте в Instagram появился скриншот экрана мобильного телефона с изображением цифры 220 000.
В комментарии к фото Сергей Семенов написал, что заплатил за иск и ждет, когда придут документы с подтверждением, что он больше ничего не должен семье Шурыгиных.
«Надеюсь, Диана распорядится правильно этими деньгами и направит их в нужное русло. Детские дома или больные дети всегда нуждаются в помощи…», — понадеялся молодой человек.
Семенов также поблагодарил всех, кто помог собрать ему нужную сумму.
Напомним, что 21-летний Сергей Семенов был осужден на 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима за изнасилование Дианы Шурыгиной на вечеринке. Позже наказание смягчили до 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима. Пробыв в колонии чуть больше года, Семенов вышел на свободу по УДО.
 Ещё 7 источников 
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