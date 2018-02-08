Собчак обиделась на журналистов

Собчак оскорбило сравнение с Пэрис Хилтон

Журналистка и кандидат в президенты России Ксения Собчак призвала не сравнивать ее с американской светской львицей Пэрис Хилтон , сообщает TMZ.

В беседе с журналистами американского издания Собчак заявила, что в России ее считают «политической фигурой», так как она уже более 10 лет пишет о политике.

«Я делаю большие политические материалы, работаю как политический журналист, я делаю материалы об очень важных сферах жизни в России», — подчеркнула она.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 7, 2018 в 2:47 PST

Два дня назад, выступая в Национальном клубе печати в столице США Вашингтоне, Собчак сообщила, что не считает НАТО угрозой, а также хочет, чтобы Россия стала «частью системы» Североатлантического Альянса, объединившись с ним. Также журналистка хотела бы, чтобы Россия объединилась с Европейским союзом , так как она является частью «европейской системы». Кроме того, кандидат в президенты сообщила, что первыми ее шагами в случае победы на выборах станут освобождение политзаключенных, реформа судебной системы и подготовка к выборам в Госдуму , которые будут началом превращения страны в парламентскую республику.