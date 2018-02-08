Ещё
Собчак обиделась на журналистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянку депортируют из Египта за разврат
Россиянку депортируют из Египта за разврат

Собчак оскорбило сравнение с Пэрис Хилтон 

Рамблер 5 часов назад
Журналистка и кандидат в президенты России Ксения Собчак призвала не сравнивать ее с американской светской львицей Пэрис Хилтон, сообщает TMZ.
В беседе с журналистами американского издания Собчак заявила, что в России ее считают «политической фигурой», так как она уже более 10 лет пишет о политике.
«Я делаю большие политические материалы, работаю как политический журналист, я делаю материалы об очень важных сферах жизни в России», — подчеркнула она.
Два дня назад, выступая в Национальном клубе печати в столице США Вашингтоне, Собчак сообщила, что не считает НАТО угрозой, а также хочет, чтобы Россия стала «частью системы» Североатлантического Альянса, объединившись с ним. Также журналистка хотела бы, чтобы Россия объединилась с Европейским союзом, так как она является частью «европейской системы». Кроме того, кандидат в президенты сообщила, что первыми ее шагами в случае победы на выборах станут освобождение политзаключенных, реформа судебной системы и подготовка к выборам в Госдуму, которые будут началом превращения страны в парламентскую республику.
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку депортируют из Египта за разврат64
Умер Геннадий Гарбук11
Бойцы ВСУ отказались здороваться словами «Слава Украине»262
Пока вы спали: россияне проиграли США из-за «нервов»85
Зачем Москва начала массовую чистку в Дагестане369
Видео
00:10
В Подмосковье простились с погибшим пилотом Су-25
Ближний Восток Армия
01:23
Боевые стрельбы азербайджанских САУ DANA сняли на видео
Оружие Армия
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
01:35
Танец задержанной в Египте россиянки попал на видео
Происшествия
00:21
Лысина Дональда Трампа засветилась на трапе
Общество
01:31
НЛО сняли на видео в космосе
Наука
00:40
Масленичная неделя в Москве начнется с морозов
Погода Новости Москвы
00:37
В Москве взяли штурмом квартиру Виктора Бута
Происшествия
00:26
Москвич на самокате объезжает снежные пробки
Общество Новости Москвы
01:52
Юрия Стоянова внесли в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение