Актриса сравнила пенсионный фонд с мафиозной структурой

Актриса Елена Кудряшова , которой отказали в назначении пенсии, сравнила Пенсионный фонд с мафиозной структурой. Ранее Октябрьский районный суд отказал ей в удовлетворении иска по поводу пенсии. 56-летняя Елена Кудряшова (Говорухина) наиболее известна публике по фильму «Вечный зов».

Как сообщает РЕН ТВ, для получения пенсии по старости актрисе не хватило двух лет трудового стажа. Работники Пенсионного фонда не засчитали в качестве стажа время, когда Кудряшова работала на «Мосфильме» и на Свердловской киностудии, а также в различных организациях без оформления по трудовой книжке.

Как рассказала сама актриса, документы из Госфильмофонда оказались в состоянии «не подлежащем хранению».

По словам Кудряшовой, сотрудники Пенсионного фонда разговаривали с ней очень неохотно.

«Пенсионный фонд как государственная организация, в общем, очень напоминает какую-то мафиозную структуру с тайнами за семью печатями», — сказала актриса.

По ее мнению, у организации стоит сверхзадача — «не дать».

Решение Октябрьского суда Елена Кудряшова собирается обжаловать в вышестоящей инстанции.