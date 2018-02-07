Милявская обвинила автора песен в афере

Как сообщает Telegram-канал Super, Лолита обнаружила, что ей не идут авторские отчисления, а ее знаменитые хиты, среди которых «Ориентация — Север» и «На Титанике», и вовсе ей не принадлежат.

После проведенного расследования певица выяснила, что авторские права на песни без ее ведома продавала Елена Кипер. Лолиту и Елену связывал договор, согласно которому Кипер управляла творческой судьбой произведений певицы.

Теперь Милявская намерена доказать свою правоту во Всемирной организации интеллектуальной собственности.