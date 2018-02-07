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Милявская обвинила автора песен в афере
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Милявская обвинила автора песен в афере 

Рамблер 5 часов назад
Певица Лолита Милявская обвинила автора своих песен Елену Кипер в организации аферы.
Как сообщает Telegram-канал Super, Лолита обнаружила, что ей не идут авторские отчисления, а ее знаменитые хиты, среди которых «Ориентация — Север» и «На Титанике», и вовсе ей не принадлежат.
После проведенного расследования певица выяснила, что авторские права на песни без ее ведома продавала Елена Кипер. Лолиту и Елену связывал договор, согласно которому Кипер управляла творческой судьбой произведений певицы.
Теперь Милявская намерена доказать свою правоту во Всемирной организации интеллектуальной собственности.
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