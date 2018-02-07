Хакеры «слили» в Сеть фото голой Дженнифер Лоуренс

Хакеры опять украли и «слили» в Сеть фото голой Дженнифер Лоуренс

Это или карма, или жизнь и прошлый опыт реально ничему не учит. Или то и другое, где первое вытекает из второго: в Сети опять оказались интимные фото, предположительно, 27-летней многочисленной лауреатки и одной из самых богатых актрис планеты Дженнифер Лоуренс

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Той самой, что так возмущалась первой утечкой отборного "ню". Тоггда в итоге дело дошло до суда и закончилось карой преступника.

Новые личные фото довольно забористы. На одном предположительная Дженнифер нежно позирует в полный рост. На другом снимке девушка, представленная хакерами как вышеназванная актриса, запечатлена и вовсе в предельно разнузданной ситуации. И здесь уже ни о какой нежной эротике речи нет.

Напомним. Первый "слив", датированный 2014 годом, был подтвержден самой Лоуренс. Указавшей, что на фото действительно она.

По текущему на момент написания заметки никаких официальных комментариев пока нет.