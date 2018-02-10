Изгнанный с эфира за реплику о летчике Су-25 объяснился

Изгнанный с эфира за реплику о летчике Филипове гость объяснился

«Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная. Я обязательно принесу свои извинения семье летчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чем дело», — сказал Винников. Григорий Винников, регулярно участвующий в российских ток-шоу в качестве американского эксперта Грэга Вайнера, обещал принести извинения семье летчика Романа Филипова , о котором он высказался в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым » на телеканале «Россия 1». Его цитирует радиостанция «Говорит Москва»

Во время ток-шоу, которое транслировалось 8 февраля, речь зашла о минуте молчания в память о Филипове, погибшем в Сирии после неравного боя с боевиками. В этот момент Винников произнес: «Он хату покинул, чтобы воевать в Дамаске». После недолгой дискуссии ведущий программы Владимир Соловьев попросил гостя покинуть студию.

Филипова похоронили в Воронеже 8 февраля. Проститься с ним пришли более 30 тысяч человек. Похоронам предшествовала траурная церемония на подмосковном аэродроме Чкаловский, которую, в частности, посетил министр обороны России Сергей Шойгу

Летчик посмертно удостоен звания Героя России. Он погиб 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, где был сбит управляемый им штурмовик Су-25. Филипов катапультировался и приземлился, после чего принял бой и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к исламистам.