Знаменитой актрисе отказано в пенсии

«Облили помоями»: актрисе из «Вечного зова» отказали в пенсии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал актрисе Елене Кудряшовой , известной по роли Даши в советском сериале «Вечный зов», в назначении пенсии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

56-летняя женщина рассказала газете, что из Госфильмофонда исчезли документы, которые могут подтвердить ее трудовой стаж (до необходимых семи лет стажа ей не хватает двух лет).

В Госфильмофонде ей заявили, что ее документы поступили к ним в состоянии, «не подлежащем хранению». Кудряшова предположила, что бумаги могли уничтожить.

«Такое ощущение, что у Пенсионного фонда стоит сверхзадача, как говорил Станиславский: «Не дать!» Не помочь, а именно «Не дать!» То печать не отпечаталась, то подписи не те, то букв не хватает», — посетовала она, добавив, что ее «будто облили помоями».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнёры» рассказал «КП», что суд учел только работу Кудряшовой в качестве переводчицы, а съемки в фильмах не засчитал. Ее защита планирует обжаловать решение суда и доказать с помощью архивов и свидетелей, что она действительно снималась в кино.

По данным e1.ru, в 70-80-х годах Кудряшова снялась в пяти фильмах, в том числе в сериале «Вечный зов» и сыграла главную роль в драме «Ты помнишь». e1.ru отмечает, что сейчас бывшая актриса работает в Италии в агентстве переводчиков, но из-за «большого наплыва мигрантов и граждан Украины, которые тоже возомнили себя переводчиками», рынок «обвалился». По словам женщины, ее доходы сократились на 70 процентов.

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Ранее Пенсионный фонд России объяснил, что для назначения страховой пенсии по старости необходимы минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия (с 60 лет для женщин, с 65-и — для мужчин).