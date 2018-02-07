Летучая рассказала правду о «Ревизорро»

Елена Летучая сделала сенсационное признание о съемках «Ревизорро»

Телеведущая рассказала о том, как «сливалась» информация в рестораны.

Елена Летучая впервые открыла истинные причины своего ухода из шоу «Ревизорро». Как рассказала телеведущая, четыре года подряд, начиная с первых выпусков, она работала с командой, полностью преданной своему делу. Вместе с Еленой работало пять человек, добросовестно выполняющих свою работу, поэтому «Ревизорро» было справедливым и беспристрастным шоу. Но потом у Летучей сменилась команда и всё изменилось.

«Я жила проектом на все 105%. В этом был секрет успеха. Нельзя играть — это жизнь, я работала не по сценарию. Московский сезон я делала с другой командой. Эта команда сейчас работает с Самбурской. Я отказалась снимать московский «Ревизорро» именно из-за того, что лично узнавала несколько раз, что сливалась информация о том, в какие заведения мы идем. Абсолютно не могла это контролировать. Поэтому у меня есть сомнения в правдивости того, как эта команда будет работать!» — заявила Летучая. В последнем, «московском», сезоне Летучая узнала, что кто-то из новых работников программы «сливает» ресторанам информацию о проверках. Елена пыталась найти источник утечки, но её попытки были тщетными.

Елена рассказала, что лично не знакома с Самбурской, занявшей впоследствии её место. И всё же она выразила надежду, что Настасья будет стремиться к тому, чтобы «Ревизорро» оставалось правдивой программой.

«Если они не будут брать деньги, будут снимать честно, не станут никого подставлять, то программа останется социально значимой, полезной людям. Я буду этому только рада. Поверьте мне. Я четыре года работала в «Ревизорро»: ценой собственного здоровья, вместе с командой добилась того, что программа стала интересной и полезной для людей. Если Настасья Самбурская будет бороться за права людей ценой своего времени, то все у нее получится!» — цитирует Елену Teleprogramma.pro.

Напомним, что ранее Елена получила работу на Первом канале, где вела шоу «Летучий отряд». Но затем Летучая объявила, что работа над этим проектом временно приостановлена из-за её проблем со здоровьем. Врачи настояли на том, чтобы Елена сократила количество авиаперелетов из-за нестабильной стенокардии.