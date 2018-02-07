Порно с актрисами начали делать на заказ

Порно с голливудскими актрисами начали делать на заказ

Созданные с помощью нейросетей порнографические ролики с участием знаменитостей стали продаваться на имиджборде Reddit. Об этом сообщает Motherboard.

В конце января на сайте появился подраздел, где любой желающий может оставить свой заказ. В закрепленных правилах подраздела сказано, что потребитель должен составить описание ролика, назвать свою цену, а также предоставить изображения знаменитости, которая станет главным героем порноролика. Также заказчикам нужно указывать ожидаемые сроки выполнения работы. В качестве оплаты подходит только криптовалюта.

За неделю на подраздел подписались более 200 человек, некоторые из них успели оставить заявки на фейковые порноролики.

Чтобы создавать поддельные ролики с участием голливудских звезд, разработчики используют алгоритмы машинного обучения. Специальная нейросеть автоматически накладывает лица знаменитостей на видео с настоящими порноактерами.

В начале 2018 года разработчик алгоритма под ником deepfakeapp выложил свою программу для создания фейковых роликов в открытый доступ. По его словам, с сервисом сможет работать даже далекий от программирования человек.