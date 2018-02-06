«Какая же была красотка!»: Волочкову не узнать

На странице в соцсетях балерина поделилась с поклонниками архивной фотографией, которая была сделана четверть века назад. По мнению поклонников Волочковой, за прошедшие годы она сильно изменилась, причем не в лучшую сторону.
Общаясь со своими поклонниками посредством соцсети Instagram, знаменитости часто делятся с подписчиками, в том числе и архивными фотографиями. Не исключение и балерина Анастасия Волочкова. На страницах микроблога она опубликовала кадр, который был сделан 25 лет назад.
«Сегодня день памяти моего любимого педагога в жизни. Прославленной русской балерины Инны Борисовны Зубковской. Она была моим педагогом и наставником и в Мариинском, и в Большом театрах. Берегу ее в моем сердце и всегда молюсь, с благодарностью за переданные мне знания и опыт балерины», — подписала редкое фото танцовщица. Правда, пользователи обратили внимание отнюдь не на памятную дату, а на то, какой очаровательной была Волочкова в молодые годы. Многих фанатов Анастасии расстроил тот факт, что за прошедшие годы она не сберегла свою красоту.
"Какая же ты была красотка! Ну почему так бездумно испоганила свою жизнь! Очень жаль!», «На фото, наконец-то видим балерину, увы и ах, сейчас нет уже балерины», — гневались подписчики балерины. Нужно сказать, что время не щадит и многих других спортсменов. Так, Анна Семенович, которая в юности занималась фигурным катанием, на архивных фотографиях выглядит абсолютно непохожей на себя сегодняшнюю.