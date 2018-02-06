Ещё
«Какая же была красотка!»: Волочкову не узнать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Какая же была красотка!»: Анастасию Волочкову не узнать на фото 25-летней давности 

Teleprogramma.pro 19 часов назад
Фото: globallookpress.com
На странице в соцсетях балерина поделилась с поклонниками архивной фотографией, которая была сделана четверть века назад. По мнению поклонников Волочковой, за прошедшие годы она сильно изменилась, причем не в лучшую сторону.
Общаясь со своими поклонниками посредством соцсети Instagram, знаменитости часто делятся с подписчиками, в том числе и архивными фотографиями. Не исключение и балерина Анастасия Волочкова. На страницах микроблога она опубликовала кадр, который был сделан 25 лет назад.
«Сегодня день памяти моего любимого педагога в жизни. Прославленной русской балерины Инны Борисовны Зубковской. Она была моим педагогом и наставником и в Мариинском, и в Большом театрах. Берегу ее в моем сердце и всегда молюсь, с благодарностью за переданные мне знания и опыт балерины», — подписала редкое фото танцовщица. Правда, пользователи обратили внимание отнюдь не на памятную дату, а на то, какой очаровательной была Волочкова в молодые годы. Многих фанатов Анастасии расстроил тот факт, что за прошедшие годы она не сберегла свою красоту.
"Какая же ты была красотка! Ну почему так бездумно испоганила свою жизнь! Очень жаль!», «На фото, наконец-то видим балерину, увы и ах, сейчас нет уже балерины», — гневались подписчики балерины. Нужно сказать, что время не щадит и многих других спортсменов. Так, Анна Семенович, которая в юности занималась фигурным катанием, на архивных фотографиях выглядит абсолютно непохожей на себя сегодняшнюю.
Teleprogramma.pro: последние новости
Вскрылись леденящие кровь подробности убийства звезды «Дома-2» Максим Галкин посмеялся над Леонтьевым Докатался: Дорожная полиция задержала актера Алексея Панина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: «Русских здесь быть не должно»88
Знаменитой актрисе отказано в пенсии162
Киев увидел «руку Москвы» в скандале с МиГ-21177
Россиянин нашел «убийцу» группы Дятлова по фото65
Мрачная прелесть: Русская жизнь, как она есть33
Видео
01:22
Боевики переругались из-за тела русского летчика
Происшествия В мире
01:20
Пилот второго Су-25 прикрывал в бою Филипова
Армия Ближний Восток
04:31
Киев увидел «руку Москвы» в скандале с МиГ-21
Оружие Армия
03:42
Власти рассказали об уборке снега в городе
Новости Москвы
00:58
Дорожный патруль получил пять новых пикапов
Новости Москвы
03:34
Диана Крюгер рассказала о Тарантино
Шоу-бизнес
16:58
Летучая рассказала правду о «Ревизорро»
Шоу-бизнес
02:33
Пока вы спали: МОК подчинится CAS
В мире
00:49
Украина похвасталась участием в запуске ракеты SpaceX
Украина В мире
00:46
В Саудовской Аравии открылись бойцовские клубы для женщин
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение