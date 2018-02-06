«Какая же была красотка!»: Волочкову не узнать

«Какая же была красотка!»: Анастасию Волочкову не узнать на фото 25-летней давности

На странице в соцсетях балерина поделилась с поклонниками архивной фотографией, которая была сделана четверть века назад. По мнению поклонников Волочковой, за прошедшие годы она сильно изменилась, причем не в лучшую сторону.

Общаясь со своими поклонниками посредством соцсети Instagram, знаменитости часто делятся с подписчиками, в том числе и архивными фотографиями. Не исключение и балерина Анастасия Волочкова . На страницах микроблога она опубликовала кадр, который был сделан 25 лет назад.

«Сегодня день памяти моего любимого педагога в жизни. Прославленной русской балерины Инны Борисовны Зубковской . Она была моим педагогом и наставником и в Мариинском, и в Большом театрах. Берегу ее в моем сердце и всегда молюсь, с благодарностью за переданные мне знания и опыт балерины», — подписала редкое фото танцовщица. Правда, пользователи обратили внимание отнюдь не на памятную дату, а на то, какой очаровательной была Волочкова в молодые годы. Многих фанатов Анастасии расстроил тот факт, что за прошедшие годы она не сберегла свою красоту.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 5, 2018 в 12:04 PST