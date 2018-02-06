Дженнифер Лоуренс разозлила пассажиров самолета

Дженнифер Лоуренс завладела интеркомом самолета и разозлила пассажиров

«Эй все, это не пилот, это Дженнифер Лоуренс», — объявила артистка. Актриса Дженнифер Лоуренс захватила интерком самолета и призвала пассажиров скандировать кричалку одной из американских футбольных команд, однако ее энтузиазма практически никто не разделил. Видеозапись произошедшего опубликовало издание The Sun.

Она попросила окружающих поддержать команду Eagles и начала сама выкрикивать лозунг футболистов. Многие пассажиры отреагировали на вопли с раздражением. Вместе с актрисой кричалку проскандировали несколько человек, после чего к ней подбежала стюардесса и попросила женщину остановиться.

В сентябре 2017 года Лоуренс рассказала, как ввязалась в пьяную драку в одном из баров Будапешта, в ходе которой облила своего оппонента пивом.