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Дженнифер Лоуренс разозлила пассажиров самолета
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Дженнифер Лоуренс завладела интеркомом самолета и разозлила пассажиров 

Lenta.ru 3 часа назад
Актриса Дженнифер Лоуренс захватила интерком самолета и призвала пассажиров скандировать кричалку одной из американских футбольных команд, однако ее энтузиазма практически никто не разделил. Видеозапись произошедшего опубликовало издание The Sun.
«Эй все, это не пилот, это Дженнифер Лоуренс», — объявила артистка.
Она попросила окружающих поддержать команду Eagles и начала сама выкрикивать лозунг футболистов. Многие пассажиры отреагировали на вопли с раздражением. Вместе с актрисой кричалку проскандировали несколько человек, после чего к ней подбежала стюардесса и попросила женщину остановиться.
В сентябре 2017 года Лоуренс рассказала, как ввязалась в пьяную драку в одном из баров Будапешта, в ходе которой облила своего оппонента пивом.
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