Сын Караченцова рассказал о здоровье отца

Сын Николая Караченцова заявил, что актер чувствует себя хорошо

"Готовимся к пятому курсу химиотерапии. Я буквально позавчера был на даче, общался с папой. Я доволен его внешним видом, у него все нормально, все хорошо", — сказал он. Актер Николай Караченцов , который готовится к пятому курсу химиотерапии из-за злокачественной опухоли в легком, чувствует себя хорошо. Об этом рассказал ТАСС во вторник его сын Андрей Караченцов

Сын актера добавил, что после окончания пятого курса врачи соберутся на консилиум и будут выбирать дальнейшую тактику лечения.

Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля 2005 года в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль, за рулем которого находился актер, попал в аварию.