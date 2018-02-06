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Сын Караченцова рассказал о здоровье отца
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Сын Николая Караченцова заявил, что актер чувствует себя хорошо 

ТАСС 5 часов назад
Актер Николай Караченцов, который готовится к пятому курсу химиотерапии из-за злокачественной опухоли в легком, чувствует себя хорошо. Об этом рассказал ТАСС во вторник его сын Андрей Караченцов.
"Готовимся к пятому курсу химиотерапии. Я буквально позавчера был на даче, общался с папой. Я доволен его внешним видом, у него все нормально, все хорошо", — сказал он.
Сын актера добавил, что после окончания пятого курса врачи соберутся на консилиум и будут выбирать дальнейшую тактику лечения.
Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля 2005 года в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль, за рулем которого находился актер, попал в аварию.
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