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Цымбалюк-Романовская решила засудить Джигарханяна
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Цымбалюк-Романовская решила засудить Джигарханяна 

Рамблер 4 часа назад
Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская решила привлечь артиста к уголовной ответственности за клевету. Об этом адвокат Романовской Лариса Широкова заявила во время пресс-конференции в эфире НСН.
«Мы вынуждены поменять линию и стратегию защиты кардинально. Это будет выражено в применении зеркальных мер в отношении Армена Борисовича. Выжидательная тактика не принесла своего результата. Статус народного артиста используется как способ манипуляции общественным мнением. Мы больше не готовы на этот статус равняться. Мы готовы распространить на него все обязанности в рамках тех заявлений, которые он сделал публично. Мы будем обращаться с заявлением в правоохранительные органы по привлечению его к ответственности за распространение клеветнических сведений», — заявила Широкова.
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По словам Широковой, обвинения в воровстве и слежке, которые выдвигает Джигарханян, не имеют под собой оснований.
Кроме того, она подозревает, что уголовное дело против Цымбалюк-Романовской было заведено коррупционным способом.
«На эти мысли нас наталкивает скорость возбуждения уголовного дела, его качество, качество следствия, людей, которые были опрошены в рамках этого дела», — объяснила Широкова.
Напомним, что уголовное дело в отношении Цымбалюк-Романовской заведено по обвинению в том, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о личной и семейной жизни без согласия супруга.
Широкова также пообещала подать 11 гражданских исков против людей, которые распространяли информацию, порочащую честь Романовской.
 Ещё 5 источников 
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