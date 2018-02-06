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Цымбалюк-Романовской грозит тюремный срок
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Цымбалюк-Романовская валяется в ногах у следователя 

Дни.ру 5 часов назад
В квартире бывшей жены Джигарханяна прошли обыски. Теперь ей светит тюремный срок.
Виталина Цымбалюк-Романовская находится под подпиской о невыезде по делу о распространении фактов частной жизни. Но лихая пианистка последствий не боится.
"Я видела документы — состава преступления там нет, и понимаю, что дело скоро закроют, — улыбается бывшая жена Армена Джигарханяна. — Честно говоря, я не большой оптимист, но уверена в себе. Думаю, то, что меня до сегодняшнего дня не посадили в тюрьму — победа и показатель того, что судебная система у нас еще работает".
Между тем сотрудники театра, которых она незаконно уволила, будучи на посту директора, намерены подать еще несколько исков к Виталине. И тут уж, кажется, ей не отвертеться.
Пока же она хочет только одного — увидеться с бывшим мужем.
"Если бы нам с Арменом Борисовичем дали пообщаться вдвоем, поговорить хоть три часа без посторонних людей, я уверена, что все можно было бы наладить. Если хотя бы он сам озвучил мне претензии — я бы их приняла. Но у меня такой возможности на данный момент нет. Следователь не отвечает на просьбу об очной ставке, хотя не имеет права этого делать и обязан в течение трех дней дать ответ. В этой ситуации ровным счетом ничего не могу сделать", — вздыхает Виталина.
Она валяется в ногах у следователя и умоляет войти в положение, но служитель Фемиды непреклонен. Более того, выдано несколько ордеров на обыски в квартирах Цымбалюк-Романовской: есть мнение, что в браке киевская пианистка подсыпала народному артисту России какие-то таблетки.
"Свое вранье адвокат Парфенов строит на том, что якобы при обыске найдены вещи, на которых есть следы препаратов. Но в протоколе обыска ни одной личной вещи Армена Борисовича не зафиксировано. К тому же эти обыски были незаконны. Мало того, что обыскали нашу с Арменом Борисовичем квартиру, и мне до сих пор с октября месяца не вернули личные вещи, так еще и квартиру моих родителей перевернули", — цитирует Виталину авторский блог "Завтра".
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