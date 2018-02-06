Забытый всеми актер устроил скандал в аэропорту

Забытый всеми актер требовал у работников аэропорта вспомнить его

Американский актер Хэйли Джоэл Осмент , сыгравший Коула в фильме «Шестое чувство» 1999 года, опоздал на рейс и устроил истерику в аэропорту Лас-Вегаса. Он угрожал работникам авиакомпании и требовал от них вспомнить, кто он такой. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 5 февраля. Для опоздавшего Осмента не оказалось места в самолете, и ему предложили полететь другим рейсом на следующий день. В ответ он начал кричать и оскорблять сотрудников аэропорта. Актер ушел до приезда полиции, но через час вернулся и продолжил скандалить.

«Я вас уничтожу!» — угрожал Осмент представителям авиакомпании.

Американский адвокат Брайан Кубан стал свидетелем этой сцены, о чем он написал в своем Twitter: «Хэйли Джоэл Осмент орал: "Знаете ли вы, кто я такой?" — и никто не знал».

Хэйли Джоэл Осмент получил Оскар в 11-летнем возрасте за роль в фильме «Шестое чувство». Последнюю награду он заслужил в 2002 году за игру в ленте «Искусственный разум».