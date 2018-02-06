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Некрофила похвалили после убийства звезды «Дома-2»
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Некрофила похвалили после убийства звезды Дома-2 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: соцсети
Журналисты выяснили, кто такой Александр Алукаев, которого подозревают в изнасиловании после смерти звезды "Дома-2" Оксаны Аплекаевой. Мужчину похвалили за высокий профессионализм.
После раскрывшихся обстоятельств по делу убийства и изнасилования Оксаны Аплекаевой в подмосковном бюро судебно-медицинской экспертизы сейчас открещиваются от теперь уже бывшего сотрудника Александра Алукаева. Мол, у них такой человек не работал никогда.
Однако полный тезка судмедэксперта, судя по картотеке подмосковных судов, неоднократно выступал на различных уголовных процессах и его компетентность ни у кого не вызывала сомнений. Друзья Алукаева тоже не хотят верить в ужасные данные.
"Не верю и не допускаю такой мысли. Мы работали вместе с Александром и я знаю его как высококвалифицированного специалиста", — цитирует бывшего коллегу Александра некого Андрея Life.ru.
О самом Алукаеве известно немного. Он родился весной 1980 года в Мордовии. Затем учился в одном из филиалов Мордовского национального исследовательского госуниверситета имени Н. П. Огарева. Алукаев активный пользователь соцсетей. Судя по его аккаунтам, он женат и любит отдыхать вместе с супругой за границей. Кроме того, судмедэксперт в свободное от работы время увлекается компьютерными стрелялками и ходит с друзьями на охоту и рыбалку.
Интересно, что в 2013 году у Алукаева возникали проблемы с законом. Некий Михаил Герасимов потребовал от истринских следователей провести проверку в отношении судмедэксперта по факту получения взятки. Однако следователи отказались, но Герасимов не сдался и пожаловался в суд уже на самих следователей. Мол, те незаконно отказались проводить проверку. В итоге Истринский городской суд отказал в удовлетворении жалобы Герасимова, так как в своем заявлении он не указал, "какие же именно действия эксперта образуют, по его мнению, объективную сторону вышеуказанного преступления", сообщает издание.
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