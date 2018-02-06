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«Это уже не остановить»: Харламов о Бузовой и Батрутдинове
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Харламов прокомментировал отношения Бузовой и Батрутдинова 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Юморист Гарик Харламов в Инстаграме пошутил над своим коллегой Тимуром Батрутдиновым.
Харламов опубликовал коллаж из двух фотографий. На первой фотографии запечатлены Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов на фоне эмблемы "Камеди Клаб", к телу певицы прикрепили лицо Харламова. На второй фотографии влюбленная пара стоит в спортзале, на футболках Бузовой и Батрутдинова изображен пес с лицом Харламова.
"Это уже не остановить", — прокомментировал фото Гарик.
Поклонники отметили, что Харламов решил "хайпануть" на новости о романе своего коллеги с Бузовой.
Известно, что популярная телеведущая и певица регулярно публикует в Инстаграме общие фотографии с Батрутдиновым и прозрачно намекает поклонникам на то, что у нее начались романтические отношения.
Однако, Бузова точно не сказала, действительно ли ее возлюбленным стал известный юморист, предпочитая сохранять интригу. Именно поэтому тема ее нового романа так часто обсуждается в сети, а Харламов только «подлил масла в огонь»
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