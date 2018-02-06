«Это уже не остановить»: Харламов о Бузовой и Батрутдинове

Харламов прокомментировал отношения Бузовой и Батрутдинова

Юморист Гарик Харламов в Инстаграме пошутил над своим коллегой Тимуром Батрутдиновым.

"Это уже не остановить", — прокомментировал фото Гарик. Харламов опубликовал коллаж из двух фотографий. На первой фотографии запечатлены Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов на фоне эмблемы "Камеди Клаб", к телу певицы прикрепили лицо Харламова. На второй фотографии влюбленная пара стоит в спортзале, на футболках Бузовой и Батрутдинова изображен пес с лицом Харламова.

Поклонники отметили, что Харламов решил "хайпануть" на новости о романе своего коллеги с Бузовой.

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) Фев 5, 2018 в 7:44 PST Известно, что популярная телеведущая и певица регулярно публикует в Инстаграме общие фотографии с Батрутдиновым и прозрачно намекает поклонникам на то, что у нее начались романтические отношения.

Однако, Бузова точно не сказала, действительно ли ее возлюбленным стал известный юморист, предпочитая сохранять интригу. Именно поэтому тема ее нового романа так часто обсуждается в сети, а Харламов только «подлил масла в огонь»