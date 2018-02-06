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«Свадьбы не ждите»: Сябитова отказалась выходить замуж
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«Свадьбы не ждите»: Роза Сябитова отказалась выходить замуж за своего возлюбленного 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Instagram
Совсем недавно Роза Сябитова заявила в одном из интервью, что уже в этом году выйдет замуж за своего возлюбленного. Избранника Роза тщательно скрывает — он совершенно не публичный человек. Известно, что его зовут Ренат, он живет на Кипре, где влюбленные и познакомились два года назад. Недавно мужчина сделал Сябитовой предложение руки и сердца.
Ранее Роза говорила о том, что они с Ренатом подумывают о гостевом браке, однако теперь Сябитова заявляет, что свадьбы не будет, так как влюбленные не хотят составлять брачный договор.
«Свадьбы все-таки пока не ждите. Мы с Ренатом посоветовались и пришли к выводу, что нам штампы в паспорте не нужны, ведь придется составлять брачный договор, нанимать юриста, а это лишние траты. Я на торжество дочери Ксении в 2015-м столько потратила — до сих пор дыры в бюджете не залатала. Так что будем практиковать гостевой брак. У нас все построено на доверии. Как соскучимся, созваниваемся и планируем встречу. Стоять над ним и стеречь, чтобы налево не ходил, не буду", — делится Сябитова со "СтарХитом".
Роза не исключает, что рано или поздно они с Ренатом могут вступить в официальный брак, но пока что телесваху устраивают их отношения. Они поддерживают друг друга и не нуждаются в штампе в паспорте.
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