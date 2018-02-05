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Караулов рассказал о намерении жены «расправиться» с ним
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Караулов рассказал о намерении жены «расправиться» с ним 

Рамблер 4 часа назад
Фото: russianlook.com
Телеведущий Андрей Караулов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой защитить его от жены. Об этом сообщает «Центр управления расследованиями» (ЦУР).
Караулов подозревает молодую супругу Юлию Марееву в намерении «расправиться» с ним и уверен, что жена подыскивает убийцу «из числа бандеровцев».
Телеведущий написал письмо на имя главы МВД с просьбой защитить его от супруги. Как пишет Караулов, о намерении Мареевой он узнал от друга семьи, риелтора Игоря Бирюкова, который сообщил, что Юлия обращалась к нему с просьбой найти человека, который выполнит заказ на убийство мужа.
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Караулов также уверен, что жена обворовывает его. В письме Колокольцеву говорится, что Юлия Мареева обманным путем оформила на свою мать квартиру в Крыму за 6 млн рублей, а на отца — Lexus стоимостью 4 млн рублей. Также, проведя ревизию в дома, телеведущий обнаружил пропажу часов Patek Philippe за 60 тысяч евро, картины Никаса Сафронова с дарственной надписью и чайного сервиза, купленного в Австралии.
Соседи журналиста подтвердили, что Караулов предупреждал их о грозящей ему опасности. По их словам, «особое внимание попросил обращать на усатых мужчин в вышиванках с характерным украинским акцентом и автомобили с „жовто-блакитными госномерами“.
Андрей Караулов — журналист и телеведущий, наиболее известен как автор и ведущий программы „Момент истины“, лауреат премии ТЭФИ. Брак с Юлией Мареевой для него четвертый. Мареева младше мужа на 32 года.
 Ещё 3 источника 
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