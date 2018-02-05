Караулов рассказал о намерении жены «расправиться» с ним

Караулов подозревает молодую супругу Юлию Марееву в намерении «расправиться» с ним и уверен, что жена подыскивает убийцу «из числа бандеровцев».

Телеведущий написал письмо на имя главы МВД с просьбой защитить его от супруги. Как пишет Караулов, о намерении Мареевой он узнал от друга семьи, риелтора Игоря Бирюкова , который сообщил, что Юлия обращалась к нему с просьбой найти человека, который выполнит заказ на убийство мужа.

Караулов также уверен, что жена обворовывает его. В письме Колокольцеву говорится, что Юлия Мареева обманным путем оформила на свою мать квартиру в Крыму за 6 млн рублей, а на отца — Lexus стоимостью 4 млн рублей. Также, проведя ревизию в дома, телеведущий обнаружил пропажу часов Patek Philippe за 60 тысяч евро, картины Никаса Сафронова с дарственной надписью и чайного сервиза, купленного в Австралии.

Соседи журналиста подтвердили, что Караулов предупреждал их о грозящей ему опасности. По их словам, «особое внимание попросил обращать на усатых мужчин в вышиванках с характерным украинским акцентом и автомобили с „жовто-блакитными госномерами“.

Андрей Караулов — журналист и телеведущий, наиболее известен как автор и ведущий программы „Момент истины“, лауреат премии ТЭФИ. Брак с Юлией Мареевой для него четвертый. Мареева младше мужа на 32 года.