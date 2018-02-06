Бывшие жены Джигарханяна устроили потасовку

Бывшие жены Джигарханяна устроили публичную ссору

Бывшие жены актера Армена Джигарханяна впервые встретились на Первом канале.

Вторая и третья супруги Народного артиста СССР Татьяна Власова и Виталина Цымбалюк-Романовская стали гостьями шоу «Пусть говорят». В эфире Власова заявила, что никогда не простит сопернице, то, что она увела у нее мужа.

«Почему должна прощать "беленькому существу" то, что я в конце жизни осталась одинокой?» — спросила она.

В ответ Цымбалюк-Романовская заявила, что одиноким в браке с Власовой чувствовал себя Джигарханян, так как она еще в 1997 году уехала в США, к тому же бросив маленького ребенка.

«А в 2001 году я познакомилась с Арменом Борисовичем», — сказала она.

Тем временем ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что при всей разнице между бывшими супругами Джигарханяна есть нечто общее, а именно то, что каждую из них после развода Народный артист обвинял в «краже» его денег и недвижимости.

Татьяна Власова была женой Армена Джигарханяна 48 лет — с 1967 по 2015 года, а Виталина Цымбалюк-Романовская — меньше двух лет.