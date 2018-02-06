Ещё
Бывшие жены Джигарханяна устроили потасовку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пузырь лопнул: рынок США упал, инвесторы бегут
Пузырь лопнул: рынок США упал, инвесторы бегут

Бывшие жены Джигарханяна устроили публичную ссору 

Рамблер 4 часа назад
Бывшие жены актера Армена Джигарханяна впервые встретились на Первом канале.
Вторая и третья супруги Народного артиста СССР Татьяна Власова и Виталина Цымбалюк-Романовская стали гостьями шоу «Пусть говорят». В эфире Власова заявила, что никогда не простит сопернице, то, что она увела у нее мужа.
«Почему должна прощать "беленькому существу" то, что я в конце жизни осталась одинокой?» — спросила она.
В ответ Цымбалюк-Романовская заявила, что одиноким в браке с Власовой чувствовал себя Джигарханян, так как она еще в 1997 году уехала в США, к тому же бросив маленького ребенка.
«А в 2001 году я познакомилась с Арменом Борисовичем», — сказала она.
Тем временем ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что при всей разнице между бывшими супругами Джигарханяна есть нечто общее, а именно то, что каждую из них после развода Народный артист обвинял в «краже» его денег и недвижимости.
Татьяна Власова была женой Армена Джигарханяна 48 лет — с 1967 по 2015 года, а Виталина Цымбалюк-Романовская — меньше двух лет.
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия обвинила США во лжи180
Названа главная причина рака54
Россиянам предложат новый способ снятия наличных103
Некрофила похвалили после убийства звезды «Дома-2»36
Пузырь лопнул: рынок США упал, инвесторы бегут25
Видео
00:00
Питон проглотил оленя на глазах у туристов
Путешествия В мире
00:16
Заплатит за всё: Панину припомнили все грехи
Шоу-бизнес
00:15
Друг на друга: ДТП в Москве
ДТП Происшествия
00:49
Девушку вытащили из-под колёс маршрутки
Происшествия
00:46
Бузова унизила ухажера при его маме
Шоу-бизнес
03:51
Шурыгину поймали на клевете
Шоу-бизнес
01:05
Уволенный подполковник измочалил официантку и бармена
Происшествия
00:53
Москвичи закидывали коммунальщиков яйцами
Новости Москвы
01:58
Уборку снега в Москве контролируют онлайн
Новости Москвы
00:52
Бурятская пародия на рекламу всколыхнула Сеть
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение