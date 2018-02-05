Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой

Бузова оскандалилась в Германии

Танец певицы и ведущей «Дома 2» Ольги Бузовой вызвал скандал.

Накануне Бузова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео с концерта в одном из клубов немецкого Кельна.

«Спасибо большое Германии за такой теплый прием. Приятно, что вы тоже знаете все мои песни», — написала она.

Между тем многие подписчики певицы и ведущей не оценили движения, которые она продемонстрировала на видео. Стоя между двумя танцорами и глядя в глаза одному из них, Бузова в мини-юбке пурпурного цвета сделала глубокое приседание, что пользователи соцсети сочли несколько вульгарным.

«Ну и движения», — прокомментировал один из них.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Feb 3, 2018 at 10:57pm PST

Другой назвал движения «странными», а еще один и вовсе описал их словом «деградация».

Между тем, как отмечает портал «Дни.ру», еще большей «сенсацией» стало видео с недавнего концерта Бузовой в Москве, на котором она в буквальном смысле облизала микрофон во время исполнения песни «Одна ночь», а именно слов «я хочу знать, какой ты на вкус».

«Ну сколько можно? То флейта, теперь микрофон», — высказались пользователи интернета.