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Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
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Бузова оскандалилась в Германии 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Instagram
Танец певицы и ведущей «Дома 2» Ольги Бузовой вызвал скандал.
Накануне Бузова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео с концерта в одном из клубов немецкого Кельна.
«Спасибо большое Германии за такой теплый прием. Приятно, что вы тоже знаете все мои песни», — написала она.
Между тем многие подписчики певицы и ведущей не оценили движения, которые она продемонстрировала на видео. Стоя между двумя танцорами и глядя в глаза одному из них, Бузова в мини-юбке пурпурного цвета сделала глубокое приседание, что пользователи соцсети сочли несколько вульгарным.
«Ну и движения», — прокомментировал один из них.
Другой назвал движения «странными», а еще один и вовсе описал их словом «деградация».
Между тем, как отмечает портал «Дни.ру», еще большей «сенсацией» стало видео с недавнего концерта Бузовой в Москве, на котором она в буквальном смысле облизала микрофон во время исполнения песни «Одна ночь», а именно слов «я хочу знать, какой ты на вкус».
«Ну сколько можно? То флейта, теперь микрофон», — высказались пользователи интернета.
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