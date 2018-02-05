Съемки программы с Шепелевым отменили из-за скандала

На шоу Шепелева произошел «дикий скандал»

Телеэксперт Александра Рашель рассказала порталу «Дни.ру» о скандале на шоу Первого канала «На самом деле».

«Редактор Шамиль вынимал мне душу звонками. Мол, приезжайте, мы все оплатим», — рассказала она.

В итоге Рашель согласилась приехать из Израиля, где проживает, и сама купила билет в бизнес-класс. Однако в аэропорту ее никто не встретил, а на съемках предоставили слишком маленькую гримерку, в которой продержали четыре часа без еды и воды.

Как позже удалось выяснить Рашель, в это время редакторы шоу «окучивали» Смирнову, прилетевшую из Великобритании и поселившуюся в отеле за счет канала. По словам женщины, Смирнова, поняв, что сценарий шоу предполагает, что она будет выставлена «посмешищем», отказалась сниматься. В результате она улетела домой и вновь за счет Первого канала.

«Скандал был дикий! Она просто всех кинула!» — уверена Рашель.

Из-за отсутствия главной героини отменили и съемку, телеэксперт была вынуждена лететь обратно за свой счет, а редактор Шамиль перестал выходить на связь.

«"На самом деле" — это сплошь постановка и спектакль. Там все высасывают из пальца, обманывают не только телезрителей, но и гостей и участников», — считает она.

При этом Рашель подчеркнула, что все факты, на которых должна была строиться передача, собрала она сама — звонила в Лондон за свой счет и даже лично пообщалась с депутатом, который подал в суд на Смирнову.