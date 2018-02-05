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Максакова отказалась от старших детей
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Мария Максакова отказалась от старших детей 

Passion.ru 2 часа назад
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, Мария Максакова, очень противоречиво отзывалась о старших детях, которых оставила в России, переехав с супругом и младшим сыном на Украину.
Оказалось, что у певицы уже нет родительских прав — она подписала отказ от Ильи и Люды через месяц после убийства мужа в Киеве. Сейчас дети живут с отцом, криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщили журналисты передачи «Новые русские сенсации» телеканала НТВ, которые через посредников взяли у Максаковой интервью.
Мария также рассказала, что долго скрывала смерть отца Петра Игенбергса, но предпочла скрыть причины своего поступка.
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