Мария Максакова отказалась от старших детей

Оказалось, что у певицы уже нет родительских прав — она подписала отказ от Ильи и Люды через месяц после убийства мужа в Киеве. Сейчас дети живут с отцом, криминальным авторитетом Владимиром Тюриным , в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили журналисты передачи «Новые русские сенсации» телеканала НТВ, которые через посредников взяли у Максаковой интервью.

Мария также рассказала, что долго скрывала смерть отца Петра Игенбергса, но предпочла скрыть причины своего поступка.