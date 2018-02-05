В «убийстве» Марьянова подозревают его жену

«Убийство за наследство»: Лобачева о смерти Марьянова

Спортсменка, которая четыре года прожила с Марьяновым в неофициальном браке, подозревает, что его смерть — это убийство, которое ради получения в наследство квартиры, дачи, машины и мотоцикла «спланировала» Бик.

«Дима хотел с ней развестись», — уверена она.

Также Лобачева предположила, что «орудием» убийства могли стать таблетки или яд, что стало причиной появления «красных пятен» на лице артиста перед смертью.

Кроме того, фигуристка заявила, что дочь Марьянова и Бик Анфиса не является его биологическим ребенком.

«Я свечку, как говорится, не держала, но многие его друзья про это знают», — сказала она.