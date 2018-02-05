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В «убийстве» Марьянова подозревают его жену
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«Убийство за наследство»: Лобачева о смерти Марьянова 

Рамблер 4 часа назад
Фигуристка Ирина Лобачева считает, что актера Дмитрия Марьянова убила его жена Ксения Бик. Об этом она заявила в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.
Спортсменка, которая четыре года прожила с Марьяновым в неофициальном браке, подозревает, что его смерть — это убийство, которое ради получения в наследство квартиры, дачи, машины и мотоцикла «спланировала» Бик.
«Дима хотел с ней развестись», — уверена она.
Также Лобачева предположила, что «орудием» убийства могли стать таблетки или яд, что стало причиной появления «красных пятен» на лице артиста перед смертью.
Кроме того, фигуристка заявила, что дочь Марьянова и Бик Анфиса не является его биологическим ребенком.
«Я свечку, как говорится, не держала, но многие его друзья про это знают», — сказала она.
Дмитрий Марьянов умер 15 октября на 48-м году жизни. Официальной причиной его смерти названа тромбоэмболия — закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом. Между тем по факту его смерти управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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