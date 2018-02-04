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В Москве обстреляли продюсера Сосо Павлиашвили
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В Москве напали на продюсера Сосо Павлиашвили 

Рамблер 1 час назад
Фото: МК
В Москве продюсер певца Сосо Павлиашвили 28-летний Георгий Габелава был жестоко избит и получил три пулевых ранения, два из них в живот, одно — в бок. Нападавшими оказались соседи по коммунальной квартире, где он временно остановился. Габелава приехал в столицу со своей молодой женой из Тбилиси несколько недель назад на съемки одного из проектов. Он уже снимал клипы для Птахи, Сереги, Ираклия Пирцхалавы, сообщает МК.
Габелава остановился у друга семьи в его комнате в коммуналке в квартире в доме 16 по улице Дмитрия Ульянова. Поняв, что с соседями не ужиться, 3 февраля молодожены решили съехать. Когда они погрузили сумки в автомобиль один из соседей, безработный Бесик Кадария, вызвал продюсера на разговор.
Вместо мирного прощания возникла драка. Нападавшие — Кадария с зятем — напали на продюсера с металлической трубой, ножом и травматическим пистолетом.
Мужчину били по лицу и ранили из пистолета. В больницу, куда его доставили, у него диагностировали перелом челюсти и носа. Пули вытаскивали врачи в больнице, хирургам предстоит привести в порядок лицо Габелавы.
На место драки приехали полицейские из отдела МВД России по Академическому району, но они ничего не предприняли, лишь поговорили с одним из нападавших. Пострадавшая сторона не хочет идти на примирение. Помимо этого, близкие Габелавы обратились в УСБ с жалобой на бездействие сотрудников полиции.
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