В Москве обстреляли продюсера Сосо Павлиашвили

В Москве напали на продюсера Сосо Павлиашвили

В Москве продюсер певца Сосо Павлиашвили 28-летний Георгий Габелава был жестоко избит и получил три пулевых ранения, два из них в живот, одно — в бок. Нападавшими оказались соседи по коммунальной квартире, где он временно остановился. Габелава приехал в столицу со своей молодой женой из Тбилиси несколько недель назад на съемки одного из проектов. Он уже снимал клипы для Птахи, Сереги, Ираклия Пирцхалавы, сообщает МК

Габелава остановился у друга семьи в его комнате в коммуналке в квартире в доме 16 по улице Дмитрия Ульянова. Поняв, что с соседями не ужиться, 3 февраля молодожены решили съехать. Когда они погрузили сумки в автомобиль один из соседей, безработный Бесик Кадария, вызвал продюсера на разговор.

Вместо мирного прощания возникла драка. Нападавшие — Кадария с зятем — напали на продюсера с металлической трубой, ножом и травматическим пистолетом.

Мужчину били по лицу и ранили из пистолета. В больницу, куда его доставили, у него диагностировали перелом челюсти и носа. Пули вытаскивали врачи в больнице, хирургам предстоит привести в порядок лицо Габелавы.