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Бузова после скандального концерта улетела за границу
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Бузова покинула Россию после скандального концерта 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Едва отыграв в Москве свой первый большой концерт в 2018 году и представив поклонникам новый хит, Ольга Бузова покинула Россию. Певица отправилась удивлять своими талантами публику в Германии.
Ольга Бузова регулярно собирает на концертах полные залы в клубах, а ее песни поднимаются на верхние строчки хит-парадов. Несмотря на изначально скептическое отношение старожилов эстрады, певица доказала, что российскую публику она покорить в состоянии. Теперь же она нацелилась на зарубежную аудиторию.
Восходящая звезда российской эстрады отправилась в Германию, где за одну ночь дала по концерту в двух городах. На достигнутом певица, по всей видимости, останавливаться не собирается. "В какие города в Германии мне приехать еще?", — посоветовалась Ольга Бузова со своими подписчиками в Instagram. К сообщению она прикрепила видео своего немецкого выступления. На записи видно, что клуб полностью заполнен и все люди сосредоточили свое внимание только на певице.
Отметим, в Германию Ольга Бузова уехала сразу после того. как дала первый за 2018 год большой концерт в Москве. Столичная публика настолько тепло приняла певицу, что это даже привело к скандалу. Так, кто-то из поклонников захватил с собой плакат. унижающий бывшего мужа Ольги Бузовой игрока московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова.
"Тарасов — лох. Ольга — бог", — гласил лозунг на импровизированном транспаранте. Выяснилось, что поклонники не просто принесли этот плакат на концерт, но и смогли передать его самой певице. В Сети появилось видео, на котором она стоит на сцене и держит его в руках.
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