Юный участник «Битвы экстрасенсов» стал жертвой маньяка-гея

Самый молодой участник 18-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Никита Турчин стал жертвой преследования со стороны маньяка-гомосексуалиста. Преследователь угрожал убить молодого человека, а его тело сбросить в Москву-реку.

"Он везде пишет, что любит меня, ставя под сомнение репутацию и ориентацию. Как-то даже позвонил и лично признался в чувствах", — цитирует StarHit юного экстрасенса. "Я ответил, что он обратился не по адресу. У меня есть девушка, с которой встречаюсь. Так он и ей стал угрожать", — рассказал Никита Турчин. Едва появившись в программе "Битва экстрасенсов", 17-летний Никита Турчин моментально приковал к себе всеобщее внимание. Молодой человек приятной наружности понравился как впечатлительным девушкам, так и не вполне уравновешенным мужчинам. Один из них дошел до того, что начал преследовать молодого человека в Сети.

"Когда понял, что взаимности не дождется, заявил, что убьет, и меня найдут где-нибудь в Москва-реке. Настоящий маньяк", — уверен юноша. "Сначала думал, что это обычный сумасшедший фанат — у Бузовой таких полно, а оказалось, что он болен", — заметил он. После этого преследователь переключился на родителей своего объекта нездоровой любви.

Юному экстрасенсу удалось выяснить личность навязчивого ухажера.

"Он живет в Геленджике, нигде не работает, дни и ночи проводит за компьютером и зависает в соцсетях под вымышленной фамилией", — рассказал Никита Турчин о маньяке.

За помощь он обратился к правоохранителям.

"Очень надеюсь, что соответствующие органы сделают ему внушение", — заметил экстрасенс.

За время участия в шоу Никита успел понравится многим зрителям. Число подписчиков его страницы в Instagram заметно увеличилось. Молодой человек заметил. что на шоу пошел не из желания пиара. В противном случае он мог бы отправиться на другие передачи, например, в "Дом-2".