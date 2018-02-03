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Скончалась Екатерина Залетаева
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Скончалась Екатерина Залетаева 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Актриса Татьяна Лютаева сообщила на своей странице в Instagram о смерти своей подруги художницы Екатерины Залетаевой, которая ушла из жизни из-за онкозаболевания.
«СЕГОДНЯ НЕ СТАЛО ЕКАТЕРИНЫ ЗАЛЕТАЕВОЙ… СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…НАМ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЕБЯ НЕ ХВАТАТЬ», — написала она в субботу.
Екатерина Залетаева родилась в Москве в семье учёных. Работала художником-постановщиком на многих картинах, а также киностудии «Союзмультфильм» как художник-мультипликатор. Работала над фильмами «ДМБ», «Даун Хаус», «Глянец», «Кококо», «В движении», «Лев и Бык» и другими.
Заболевание Залетаевой было диагностировано на поздней стадии, но ее друзья не оставляли надежды на спасение и собирали средства на лечение.
Как сообщала Лютаева, была сделана операция, а потом должны были провести химиотерапию. Залетаевой был 51 год.
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