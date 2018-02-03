«Мы тебе припомним»: Собчак возмутила россиян

«Мы тебе припомним»:высказывание Собчак возмутило россиян

Телеведущая Ксения Собчак высказалась по поводу истории с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории информатором WADA Григорием Родченковым.

Собчак написала в своем Instagram , что посмотрела документальный фильм «Икар» о Родченкове. «Шокирующий!Маствотч! И после него лично у меня не осталось ни единого сомнения, что Родченков говорит правду», — отметила она.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 2, 2018 at 4:54 PST

Как подчеркивает Собчак фильм «о допинговой программе России, и о том, как Родченков еще задолго до скандала консультировал иностранных спортсменов — это фантастический фильм». По мнению телеведущей, «правда еще в том, что допинг есть везде».

«Но только у нас могут так запугать человека, который занимался программой, чтобы ему пришлось бежать… А ведь могли бы наградить и создать такие условия, чтобы человек не боялся за свою жизнь… все как всегда», — пишет она.

Подписчикам Собчак такой взгляд на эту историю совсем не понравился. «Обнаглела, уважения к людям ноль. И мы ещё припомним тебе наших спортсменов и допинг», «Её вся страна затопчет», — написали они. Однако многие стали защищать Собчак, спровоцировав взаимные обвинения.