У Осина обнаружилась внебрачная дочь

У певца Евгения Осина обнаружилась внебрачная дочь. Об этом сообщает издание Starhit.ru . О ребенке ему рассказала его подруга, с которой он когда-то встречался и даже прожил какое-то время, а потом поддерживал отношения.

«Несколько лет назад Лена нашла мой номер и ошарашила новостью о том, что у меня есть дочь», — рассказал Осин. Девочку зовут Настя Годунова, ей 12 лет.

Певец общается с девочкой. Ему удалось найти с ней общий язык. Она занимается музыкой и участвует в детских модельных показах. Несмотря на то, что девочка похожа на него, Осин решил пройти тест ДНК. «Результатов пока не знаю. Я знаю, что у Лены после меня был мужчина. Когда родилась Настя, он заявил, что девочка не его и отказался от нее», — рассказал он, добавив, что активно старается участвовать в жизни ребенка.

В прошлом году Осин прошел курс реабилитации в Таиланде, он отказался от алкоголя и старается вести здоровый образ жизни.

У певца есть старшая дочь Агния, с которой Настя пока не знакома. Отношения с ней и ее мамой у него наладились совсем недавно.