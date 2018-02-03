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У Осина обнаружилась внебрачная дочь
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У Осина обнаружилась внебрачная дочь 

Рамблер 7 часов назад
У певца Евгения Осина обнаружилась внебрачная дочь. Об этом сообщает издание Starhit.ru. О ребенке ему рассказала его подруга, с которой он когда-то встречался и даже прожил какое-то время, а потом поддерживал отношения.
«Несколько лет назад Лена нашла мой номер и ошарашила новостью о том, что у меня есть дочь», — рассказал Осин. Девочку зовут Настя Годунова, ей 12 лет.
Певец общается с девочкой. Ему удалось найти с ней общий язык. Она занимается музыкой и участвует в детских модельных показах. Несмотря на то, что девочка похожа на него, Осин решил пройти тест ДНК. «Результатов пока не знаю. Я знаю, что у Лены после меня был мужчина. Когда родилась Настя, он заявил, что девочка не его и отказался от нее», — рассказал он, добавив, что активно старается участвовать в жизни ребенка.
В прошлом году Осин прошел курс реабилитации в Таиланде, он отказался от алкоголя и старается вести здоровый образ жизни.
У певца есть старшая дочь Агния, с которой Настя пока не знакома. Отношения с ней и ее мамой у него наладились совсем недавно.
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