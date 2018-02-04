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Волочкова записала видео с новым любовником
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Волочкова записала домашнее видео с новым любовником 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: instagram.com/volochkova_art
Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видео со своим новым любовником. Влюбленные порезвились на улице возле дома балерины.
Анастасия Волочкова продолжает демонстрировать всем своим подписчикам, что она ведет насыщенную, полноценную и счастливую жизнь. Важную часть в этом образе занимает фигура ее нового возлюбленного, которого с недавних пор балерина перестала скрывать.
В очередной раз избранник танцовщицы появился в ее аккаунте в Instagram на видео, проникнутом теплой домашней атмосферой зимних развлечений. Мужчина прокатил Анастасию Волочкову по снегу возле ее особняка.
"На саночках с ветерком! По улицам нашего поселка. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — подписала ролик балерина.
Подписчики были очарованы увиденным. "Здорово! Прокатиться на саночках! Какое удовольствие когда мужчина радует и мчит) так можно и в тундру увезти)))", "За меня Настенька покатайтесь, какая прелесть!", "Класс! Хорошая погода! Хороший выходной!", "А кто его знает…может судьба…Анастасия вы необыкновенная", "Любви!", "Настя всегда на позитиве умничка", — умилились комментаторы.
Впрочем, нашлись и злопыхатели, которые воспользовались открытыми комментариями под видео, чтобы излить свою желчь. "Хоть бы Мишанька спинку себе не надорвал! Девочка— Настенька крупненькая!)))", "баба с возу, кобыле легче", "Настя реально с этим эммм…мужчиной?", "Дурында! Ты хоть помнишь, что тебе сорокет!", — разошлись пользователи Сети. А возлюбленного Анастасии Волочковой они и вовсе назвали ее новым шофером и обслуживающим персоналом, которому балерина платит деньги.
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