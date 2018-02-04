Волочкова записала видео с новым любовником

Волочкова записала домашнее видео с новым любовником

Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видео со своим новым любовником. Влюбленные порезвились на улице возле дома балерины.

Анастасия Волочкова продолжает демонстрировать всем своим подписчикам, что она ведет насыщенную, полноценную и счастливую жизнь. Важную часть в этом образе занимает фигура ее нового возлюбленного, которого с недавних пор балерина перестала скрывать.

В очередной раз избранник танцовщицы появился в ее аккаунте в Instagram на видео, проникнутом теплой домашней атмосферой зимних развлечений. Мужчина прокатил Анастасию Волочкову по снегу возле ее особняка.

Подписчики были очарованы увиденным. "Здорово! Прокатиться на саночках! Какое удовольствие когда мужчина радует и мчит) так можно и в тундру увезти)))", "За меня Настенька покатайтесь, какая прелесть!", "Класс! Хорошая погода! Хороший выходной!", "А кто его знает…может судьба…Анастасия вы необыкновенная", "Любви!", "Настя всегда на позитиве умничка", — умилились комментаторы.

Впрочем, нашлись и злопыхатели, которые воспользовались открытыми комментариями под видео, чтобы излить свою желчь. "Хоть бы Мишанька спинку себе не надорвал! Девочка— Настенька крупненькая!)))", "баба с возу, кобыле легче", "Настя реально с этим эммм…мужчиной?", "Дурында! Ты хоть помнишь, что тебе сорокет!", — разошлись пользователи Сети. А возлюбленного Анастасии Волочковой они и вовсе назвали ее новым шофером и обслуживающим персоналом, которому балерина платит деньги.