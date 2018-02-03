На «Спасе» отреагировали на скандал с Кочерниковым

Главный редактор телеканала «Спас» Андрей Багров опроверг сообщения том, что гендиректор телеканала Борис Корчевников избил одного из сотрудников.

«Конечно, эта новость не лучший повод для поднятия настроения хмурым зимним субботним днем. Ничего, кроме смеха, она вызвать не может, и смеются сейчас все сотрудники канала и, думаю, все те, кто хоть сколько-нибудь знают Бориса», — сказал он, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Корчевников нанес несколько ударов у себя в кабинете редактору архива Василию Добродееву в присутствии нескольких сотрудников канала. Добродеев приехал в больницу снимать побои, но заявления на своего начальника так и не написал.

Борис Корчевников возглавляет канал «Спас» с мая 2017 года.